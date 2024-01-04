مفاجأة جديدة .. لجنة الاستقطابات لن تمول صفقات الهلال والنصر والاتحاد والأهلي

صدمة جديدة على هامش الانتقالات الشتوية ي الملاعب السعودية

SHAHID

يبدو أن الصدمات تتوالى على أندية دوري روشن السعودي للمحترفين؛ بشأن "الصفقات المتوقعة"، في الميركاتو الشتوي الحالي "يناير 2024".

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رابطة الدوري السعودي للمحترفين وضعت مؤخرًا، مجموعة من الشروط "المعقدة"؛ بشأن تعاقد أندية المملكة، مع لاعبين أجانب جدد، في الشتاء الحالي.

لكن.. يبدو أن هذه الشروط ليست هي كل شيء؛ حيث كشفت صحيفة "الشرق الأوسط"، عن صدمة جديدة، خاصة للرباعي الكبير الهلال والنصر والاتحاد والأهلي.

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الصحيفة نقلت عن مصادر مسؤولة، أن أي صفقات محلية أو أجنبية، ستقوم بها الأندية في الشتاء الحالي؛ ستكون على حسابها الخاص، أو بدعم من الأعضاء الذهبيين.

وعلى الرغم من ذلك.. أكدت المصادر، على أن الأندية ستكون مُلزمة بالحصول على موافقة لجنة الاستقطابات، حتى ولو كانت هي من ستتكفل بالصفقات.

وهذا يعني أن الميركاتو الشتوي الحالي، في الملاعب السعودية؛ لن يشهد على الأغلب أي صفقات عالمية كبرى، وقد يتوقف الأمر عند "تغييرات محدودة" في العناصر المحلية.

جدير بالذكر أن دوري روشن السعودي أصبح وجهة لأفضل نجوم العالم؛ خاصة بعد انضمام الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر.

SHAHID