"مفاجأة صادمة للهلال".. رونالدو يقود التشكيل المثالي للدوري السعودي في 2023

بدون بونو وكوليبالي وميتروفيتش!

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كشف التشكيل المثالي لدوري روشن السعودي للمحترفين خلال العام الميلادي 2023، عن مفاجآت من العيار الثقيل.

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ونشرت شبكة "سوفا سكور"، التشكيل المثالي للدوري السعودي خلال 2023، والذي ضم أفضل 11 لاعبًا من حيث التقييم في المباريات خلال العام الميلادي المُنصرم.

وضم التشكيل المثالي لاعبين فقط من النصر هما النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو وزميله البرازيلي تاليسكا، ولاعبين أيضًا من اتحاد جدة وهما أحمد شراحيلي والبرازيلي كورنادو.

وكانت المفاجأة في التشكيل هي غياب نجوم الهلال أمثال ياسين بونو وميتروفيتش وسافيتش وكوليبالي عن اختيارات "سوفا سكور"، حيث لم يتواجد من كتيبة الزعيم سوى الجناح سالم الدوسري، وقد يكون ذلك مبررًا نظرًا لأن الأسماء المذكورة انضمت للفريق في النصف الثاني من العام.

وجاء التشكيل المثالي للدوري السعودي في 2023 كاملًا، على النحو التالي:

حراسة المرمى: مارتن كامبانيا (الرياض).

الدفاع: إياجو سانتوس (الشباب) - مروان سعدان (الفتح) – أحمد شراحيلي (الاتحاد).

الوسط: ألفارو ميدران (التعاون) – فيصل فجر (الوحدة).

الوسط المهاجم: مراد باتنة (الفتح) – تاليسكا (النصر) – كورنادو (الاتحاد) – سالم الدوسري (الهلال).

الهجوم: كريستيانو رونالدو (النصر).

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ويتصدر الهلال جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 53 نقطة بفارق 7 نقاط عن النصر الوصيف، بينما يأتي الأهلي ثالثًا بـ40 نقطة، وذلك بعد مرور 19 مباراة من المسابقة.

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