أخبار الهلال اليوم | حسم مصير مالكوم من مواجهة الأهلي، وخطوة مفاجئة تخص قمة السوبر

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم 31 يوليو 2024

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الهلال السعودي اليوم 31 يوليو 2024.

ماذا فعل نيمار جونيور؟..

مالكوم واحد من أهم لاعبي نادي الهلال على الإطلاق..

الموضوع يُستكمل بالأسفل

تعرف على جميع صفقات كبار الدوري السعودي في فترة الانتقالات الصيفية 2024 وكيف يدعم الهلال والنصر والاتحاد والأهلي صفوفهم في الميركاتو؟

تعرف على جميع صفقات الدوري السعودي في فترة الانتقالات الصيفية 2024 وكيف يدعم الهلال والنصر والاتحاد والأهلي والشباب وغيرهم صفوفهم في الميركاتو؟

رسالة شديدة اللهجة من صديقة نيمار لـ"منتقديها"..

تحرك عاجل من رئيس النصر..

المهاجم البرازيلي أصبح على وشك الرحيل

الهلال يُواجه الأهلي في نصف نهائي السوبر السعودي

أسابيع قليلة بقيت حتى انطلاق دوري روشن وبعض الخطوات مازالت لازمة في الميركاتو