كابوس الاتحاد وخطأ الهلال الوحيد .. 10 أجانب يحتاج الدوري السعودي للتخلص منهم في الشهر الأخير من سوق الانتقالات

أسابيع قليلة بقيت حتى انطلاق دوري روشن وبعض الخطوات مازالت لازمة في الميركاتو

لم يتبق سوى شهر تقريبًا على غلق سوق الانتقالات الصيفي في دوري روشن السعودي ومازالت تحركات الأندية، خاصة الكبار، غير مرضية للجماهير.

القصور في التحركات الخاصة بالميركاتو لا يتوقف على القادمين فقط بل حتى المغادرين، إذ تُواجه الأندية مشاكل كبيرة في التخلي عن لاعبيها خاصة بعد القوانين الجديدة التي تفرض لوائح صارمة بهذا الخصوص تمنع أي نادٍ من فسخ عقد لاعب ما دون تسديد مستحقاته المالية.

الدوري السعودي يضم عددًا من الأجانب هو بحاجة للتخلص منهم خلال الشهر الأخير في سوق الانتقالات الصيفي وإلا قد يشكلوا عبئًا فنيًا على المدربين خلال الموسم القادم، نستعرض أبرز هؤلاء ..