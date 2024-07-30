انتقم لصديقه بعد 3 سنوات .. نيمار يقتحم أزمة "برازيلية يابانية" في الأولمبياد

ماذا فعل نيمار جونيور؟..

حرص الساحر البرازيلي نيمار دا سيلفا جونيور، جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، على "الانتقام" لأحد أصدقائه، على هامش منافسات دورة الألعاب الأولمبية "باريس 2024".

العاصمة الفرنسية باريس تستضيف النسخة الحالية من دورة الألعاب الأولمبية، حتى الحادي عشر من أغسطس 2024؛ وسط الكثير من الأحداث والقضايا الجدلية.

وفي هذا السياق.. كتب نيمار عبر حسابه بمنصة "إكس"، مساء يوم الثلاثاء، رسالة: "مرحبًا يا صديقي"، مع رمزين تعبيريين عبارة عن "وجه يضحك" و"علم البرازيل".

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رسالة نيمار موجهة إلى الياباني كانو إيغارشي، بطل رياضة "ركوب الأمواج"، والذي أشعل غضب البرازيليين، في دورة الألعاب الأولمبية الماضية "طوكيو 2020"، والتي أقيمت في صيف 2021؛ بسبب تفشي فيروس "كورونا".

إيغارشي سخر وقتها من البرازيلي جابرييل ميدينا؛ بعد الفوز عليه في منافسات نصف نهائي مسابقة "ركوب الأمواج"، في النسخة الماضية من دورة الألعاب الأولمبية.

ميدينا وهو صديق مقرب للغاية من نيمار جونيور؛ عاد وحقق انتصارًا كبيرًا في دورة الألعاب الأولمبية الحالية "باريس 2024"؛ وهو الأمر الذي استغله نجم الهلال سريعًا.

نيمار استغل انتصار صديقه ميدينا؛ ليوجه رسالته الساخرة إلى إيغارشي؛ حيث لم ينس واقعة "أولمبياد طوكيو"، على الرغم من مرور 3 سنواتٍ كاملة.