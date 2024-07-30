في الوقت القاتل .. خطوة مفاجئة من الهلال بشأن حكام مواجهة الأهلي في السوبر السعودي

الهلال يُواجه الأهلي في نصف نهائي السوبر السعودي

قام الهلال بخطوة مفاجئة بشأن حكام مواجهته مع الأهلي في نصف نهائي كأس السوبر السعودي المقررة يوم 13 أغسطس القادم.

كانت صحيفة الرياضية قد أكدت امتناع أندية الهلال والأهلي والنصر والتعاون، المشاركة في السوبر، عن طلب حكام أجانب للمباريات التي ستبدأ في الـ13 وتستمر لـ17 من الشهر المقبل.

وكانت مهلة الهلال والأهلي لطلب حكام أجانب قد انتهى منتصف ليل أمس، فيما مازالت تلك الخاصة بمواجهة النصر والتعاون مستمرة حتى منتصف ليل اليوم.

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الرياضية نفسها وفي خبر عاجل منذ قليل أكدت اتخاذ الهلال لخطوة معاكسة في الوقت القاتل، حيث تقدم بطلب استقدام حكام أجانب لمواجهة الأهلي في اللحظات الأخيرة قبل انتهاء المهلة المحددة.

وأشارت الصحيفة إلى أن الاتحاد السعودي لم يتلق حتى الآن أي طلب آخر لاستقدام حكام أجانب، لكن ذلك لا يمنع قيام النصر أو التعاون بنفس خطوة الهلال قبل انتهاء المهلة بنهاية اليوم الثلاثاء.

الجدير بالذكر أن اتحاد الكرة، أصدر بيانًا، الأحد، بشأن آلية استقطاب الحكام الأجانب، حيث تبلغ تكلفة أربعة حكام، مبلغ 175 ألف ريال، فيما تصل قيمة الطاقم المكوّن من خمسة حكام، مبلغ 219 ألف ريال، وفي حالة تقدم الناديين بطلب استقطاب حكام أجانب، يقبل الطلب المرسل أولًا، وتعاد الرسوم إلى النادي الآخر، وفي حالة تعذر قدوم الحكام الأجانب لظروف قاهرة، يتم تكليف حكام سعوديين مع إعادة المبلغ، كما يجوز للنادي مقدم الطلب إلغاؤه قبل 7 أيام على الأقل من موعد المباراة.