أخبار الهلال اليوم | تفاصيل إصابة روبن نيفيش، ومالكوم يكشف سر توتره في الفترة الحالية

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم 23 أكتوبر 2024

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الهلال السعودي اليوم 23 أكتوبر 2024.

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اسمه ارتبط بالهلال والأهلي السعوديين تحديدًا..

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