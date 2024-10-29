أخبار الهلال اليوم | نيمار يُغذي إشاعات انتقاله إلى إنتر ميامي، ومتعب الحربي يستعد لظهوره الأساسي الأول

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم 29 أكتوبر 2024

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الهلال السعودي اليوم 29 أكتوبر 2024.

اشترك الآن على شاهد للاستمتاع بأبرز مباريات دوري روشن السعودي

جيسوس يستبعد الدوسري ولودي من مواجهة الطائي واستمرار غياب بونو والعويس

سيتواصل غياب حارسي مرمى الهلال، ياسين بونو ومحمد العويس، عن المباريات خلال مواجهة الطائي مساء اليوم في ثمن نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، حيث مازال يُواصلان العمل ضمن برنامجهما التأهيلي.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

من جانب آخر، قرر المدرب جورج جيسوس استبعاد سالم الدوسري ورينان لودي من المباراة لمنحهما قسطًا من الراحة، وهو الأمر الذي سيسمح لمتعب الحربي للعب أساسيًا لأول مرة مع الفريق منذ قدومه من الشباب مطلع الموسم الجاري، حيث سبق أن ظهر لدقيقة واحدة خلال مواجهة التعاون في دوري روشن.

مستقبل النجم البرازيلي على المحك

تعرف على جدول مباريات اليوم الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين والمباريات العربية..

كل ما تريد معرفته عن كأس خادم الحرمين الشريفين 2024-2025، جدول المباريات والقنوات الناقلة ونظام البطولة وأكثر من ذلك..

GOAL

كل ما تريد معرفته عن القنوات الناقلة لمباراة الطائي والهلال في دور الـ 16 من كأس الملك السعودي 2024-2025 وكيفية المشاهدة عبر الإنترنت...

تعرف على موعد مباراة الهلال القادمة أمام الطائي في كأس الملك السعودي 2024-2025 والقنوات الناقلة

الانتقاد موجه دومًا للجمهور على غيابه عن مباريات الهلال

نقاش ساخن في حلقة أمس من برنامج "أكشن مع وليد"

هل تتفق معه؟