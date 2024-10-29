عودة للعب بجانب ميسي .. نيمار يُغدي إشاعات رحيله عن الهلال بخطوة عملية في ميامي

مستقبل النجم البرازيلي على المحك

غذى البرازيلي نيمار إشاعات رحيله عن الهلال وانتقاله للعب بجانب ليونيل ميسي في إنتر ميامي الأمريكي، وذلك بخطوة عملية في المدينة الساحلية الأمريكية.



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كانت عدة أخبار قد انتشرت مؤخرًا عن مفاوضات بين الهلال وإنترميامي حول انتقال نيمار، ورغم نفي المدرب جورج جيسوس الضمني لتلك الأخبار وإصراره على أهمية اللاعب وعودته لقائمة الهلال المحلية في يناير القادم، إلا أن الإشاعات حول ذلك لم تتوقف أبدًا.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

صحيفة "وول ستريت جورنال" كشفت عن قيام نيمار بشراء قطعة أرض في ميامي بمبلغ 26 مليون دولار تقريبًا، وذلك تمهيدًا لبناء منزل جديد عليها مما يصب الكثير من البنزين على النار بشأن استقراره هناك وتوقيعه لإنتر ميامي.

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وأوضح موقع "نوفين" للعقارات أن سجلات البيع تُظهر استحواذ نيمار على قطعة الأرض من مالكها الذي كان قد اشتراها عام 2020 مقابل 9 ملايين دولار تقريبًا وكانت تتضمن منزلًا تم هدمه فيما بعد.

يُشار إلى أن نيمار انضم للهلال صيف 2023 لكنه لم يلعب سوى عدة مباريات لتعرضه لإصابة قطع في الرباط الصليبي حين كان مع منتخب بلاده البرازيل، وقد عاد مؤخرًا بعد غياب عام تقريبًا ولعب عدة دقائق أمام العين في دوري أبطال آسيا النخبة.