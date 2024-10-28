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Al Ahly Ain Intercontinental cup Getty Images
أحمد جمال

جدول مباريات اليوم الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين

كأس خادم الحرمين الشريفينالقنوات الناقلةالطائي v الهلالالطائيالهلالالأهليالنصر v التعاونالنصرالعينالتعاونميلان v نابوليميلاننابوليالدوري الإيطاليفولفسبورج v بوروسيا دورتموندفولفسبورجبوروسيا دورتموندكأس ألمانيا

تعرف على جدول مباريات اليوم الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين والمباريات العربية..

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه مباريات قوية في المسابقات المختلفة، في كبرى البطولات الأوروبية.

ونسرد لكم مباريات اليوم الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 حيث تستمر مواجهات دور الـ16 من كأس خادم الحرمين الشريفين، والتي يلتقي فيها الهلال والطائي، ويتواجه فيها النصر والتعاون.

كما نتابع لقاء عربي ساخن يجمع الأهلي المصري في مواجهة العين الإماراتي، ضمن لقاءات كأس القارات للأندية، بالاضافة إلى مباريات دوري يلو السعودي.

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وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الثلاثاء 29 أكتوبر 2024؟

إذا كانت المباراة التي ترغب في مشاهدة مذاعة عبر شبكة قنوات beIN Sports. يمكنك مشاهدة البث المباشر من خلال الاشتراك في تطبيق TOD TV.

كما يمكنك متابعة قنوات SSC عبر شاهد VIP، وذلك على مستوى مباريات كأس خادم الحرمين الشريفين.

وإن كنت ترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.

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جدول مباريات اليوم الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 "29-10-2024"

كأس خادم الحرمين الشريفين - دور الـ16

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
النجمة - الرائد18:00 السعودية ومصرSSC Sportمحمد الخامسي
الطائي - الهلال18:05 السعودية ومصرSSC Extra 1 HDجعفر الصليح
SSC Extra 1 SD
SSC Extra 1 HDمحمد حسين
الفيحاء - العربي20:30 السعودية ومصرSSC Sportفهد عريشي
النصر - التعاون20:30 السعودية ومصرSSC 1 HDحاتم بطيشة

كأس القارات للأندية - الدور الثاني

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
الأهلي - العين20:00 مصر، 21:00 الإماراتOnTime Sports 1خليل البلوشي
محمد الكواليني
OnTime Sports 2مؤمن حسن
محمد سيد عفيفي
MBC مصرفارس عوض
فهد العتيبي
أبو ظبي الرياضية 1عامر عبد الله
عصام عبده

الدوري الإيطالي - الجولة العاشرة

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
ميلان - نابولي22:45 السعودية ومصرAD Sports Premium 1بلال علام

كأس الرابطة الإنجليزية - الدور الرابع

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
ساوثهامبتون - ستوك سيتي22:45 السعودية ومصرbeIN Sports 2عامر الخوذيري
برينتفورد - شيفيلد وينزداي23:00 السعودية ومصرbeIN Sports 1أحمد عبده

دوري يلو السعودي - الجولة الثامنة

المباراةالموعدالقنوات الناقلة
الزلفي - الفيصلي19:15 مصر والسعوديةالسعودية الرياضية

كأس ألمانيا - الدور الثاني

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
باير ليفركوزن - إلفيرسبيرج20:00 السعودية ومصردبي الرياضية 2أحمد العبيدلي
فولفسبورج - بوروسيا دورتموند22:45 السعودية ومصردبي الرياضية 2عبد الله السعدي

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