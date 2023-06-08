أخبار الهلال اليوم | تهديد اتحادي .. وموقف نجوم العالم بعد رفض ميسي!

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم الخميس 8 يونيو 2023

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار نادي الهلال السعودي، اليوم الخميس 8 يونيو 2023، وكل ما يدور حول الفريق.

ليونيل ميسي يعيد الأمل للهلال: مستقبل بوسكيتس وألبا لم يُحدد بعد!

أعاد الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، الأمل إلى نادي الهلال، في التعاقد مع الثنائي الإسباني سيرجيو بوسكيتس وجوردي ألبا، خلال الميركاتو الصيفي الحالي. "اقرأ التفاصيل"

استحق ما فعله معه البليهي وسيفشل .. ردود أفعال رفض ليونيل ميسي للهلال

صدم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي جمهور نادي الهلال، بعدما فضّل عرض نادي إنتر ميامي الأمريكي، على عرض ناديهم، من أجل الانتقال له بداية من الموسم المقبل. "اقرأ التفاصيل"

بعد رفض ميسي عرض الهلال .. هل تهرب نجوم أوروبا من دوري روشن السعودي؟

صدم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الجميع في المملكة العربية السعودية، وليس الهلال فقط، حينما اختار تمثيل إنتر ميامي، ورفض عرض الزعيم للعب له خلال فترة الانتقالات الصيفية 2023. "اقرأ التفاصيل"

الهلال يصدم جانج هيون سو بقرار مفاجئ قبل الموسم الجديد!

على الرغم من أن الكوري الجنوبي جانج هيون سو من أحد العناصر الأساسية التي يعتمد عليها نادي الهلال، إلا أن الإدارة قد توجه له صدمة قوية قبل انطلاق الموسم الجديد 2023-2024! "اقرأ التفاصيل"

الاتحاد يحصل على مبلغ فلكي يهدد بنهاية عصر الهلال والنصر

وقع نادي الاتحاد، ممثلًا في رئيسه التنفيذي عبد الوهاب عابد، عصر اليوم الخميس، عقدًا ضخمًا مع شركة "روشن العقارية"؛ لرعاية الفريق الأول لكرة القدم. "اقرأ التفاصيل"

بعد اختيار ميسي للعرض الأمريكي .. رد فعل مفاجئ من نادي الهلال!

اتخذ النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الانتقال إلى نادي إنتر ميامي الأمريكي، رافضًا العرض المغري الذي تلقاه من نادي الهلال للعب في صفوفه مع بداية الموسم المقبل. "اقرأ التفاصيل"