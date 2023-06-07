الهلال يصدم جانج هيون سو بقرار مفاجئ قبل الموسم الجديد!

اللاعب الكوري في طريقه للتعرض لصدمة قوية من نادي الهلال

على الرغم من أن الكوري الجنوبي جانج هيون سو من أحد العناصر الأساسية التي يعتمد عليها نادي الهلال، إلا أن الإدارة قد توجه له صدمة قوية قبل انطلاق الموسم الجديد 2023-2024!

الجماهير الهلالية تُطالب بشكل دائم استمرار جانج هيون سو مع الفريق، وعدم تركه يرحل خلال الموسم المقبل، بعد الأداء القوي الذي قدمه مع الزعيم السنوات الماضية.

وأكد الإعلامي الرياضي أحمد عجلان عبر حسابه على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، على أن نادي الهلال بدأ بشكل فعلي البحث عن خيار آسيوي، بدلًا من الكوري جانج.

وأضاف العجلان أن التقارير الطبية أوضحت أن جانج هيون سو يحتاج إلى 4 أشهر من أجل العودة مرة أخرى إلى التدريبات الجماعية للفريق.

ويعاني جانج هيون سو من ورم حميد في الغدد اللمفاوية، تعرض له بعد نهاية موسم 2022-2023، وسيحتاج للعلاج الفترة المقبلة.