ليونيل ميسي يعيد الأمل للهلال: مستقبل بوسكيتس وألبا لم يُحدد بعد!

هل ينتقل سيرجيو بوسكيتس وجوردي ألبا إلى نادي الهلال؟

أعاد الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، الأمل إلى نادي الهلال، في التعاقد مع الثنائي الإسباني سيرجيو بوسكيتس وجوردي ألبا، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

أنباء قوية ترددت خلال الأسابيع الماضية، عن اتفاق ميسي وبوسكيتس وألبا على الانتقال إلى فريقٍ واحد، قد يكون الهلال؛ ولكن اختيار الأسطورة الأرجنتينية للنادي الأمريكي إنتر ميامي رسميًا، غير الحسابات تمامًا، وجعل البعض يؤكد ابتعاد الثنائي الإسباني عن الزعيم أيضًا.

لكن، ميسي قال في حوار مشترك مع صحيفتي "سبورت" و"موندو ديبورتيفو"، مساء الأربعاء: "أحد الأشياء التي قيلت؛ أنني سأنتقل مع بوسكيتس وألبا إلى السعودية.. وهذا غير صحيح".

وأكد الأسطورة الأرجنتينية، على أن كل لاعب سيحدد مستقبله بنفسه، دون تأثير من أي شخص، مشددًا على أنه لا يعلم وجهة الثنائي الإسباني المقبلة.

هذه التصريحات تعيد الأمل إلى الهلال؛ للتعاقد مع سيرجيو بوسكيتس وجوردي ألبا، في الصيف الحالي؛ حتى بعد خسارة صفقة ليونيل ميسي نفسه.