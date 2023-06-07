بعد رفض ميسي عرض الهلال .. هل تهرب نجوم أوروبا من دوري روشن السعودي؟

أحمد رفعت
Lionel Messi Paris Saint-Germain 2022-23Getty Images
فقرات ومقالاتالهلالدوري روشن السعوديليونيل ميسي

دوري روشن سيخسر الكثير بعد رفض ميسي للهلال

صدم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الجميع في المملكة العربية السعودية، وليس الهلال فقط، حينما اختار تمثيل إنتر ميامي، ورفض عرض الزعيم للعب له خلال فترة الانتقالات الصيفية 2023.

ميسي رفض العرض المالي الضخم الذي عرضه عليه نادي الهلال، تنفيذًا لرغبة أسرته التي اختارت الانتقال إلى الولايات المتحدة الأمريكية، عن التواجد في المملكة خلال السنوات المقبلة!

ولكن رفض ميسي لعرض الهلال سيكون له أثر سلبي على دوري روشن السعودي، خاصة خلال فترة الانتقالات الصيفية التي ستنطلق مع بداية شهر يوليو المقبل.

كيف سيتأثر دوري روشن؟

لا شك في أن رفض ميسي لنادي الهلال سيكون خسارة كبيرة لدوري روشن، من حيث التنافس الذي سيعود بينه وبين رونالدو من جديد، وأيضًا تواجد نجم بحجمه سيُضيف اهتمامًا إعلاميًا وعالميًا، وغيرها الكثير، ولكن هناك خسارة أخرى.

الخسارة تكمن في خسارة الأندية السعودية لعدد من الصفقات المهمة، أبرزها الإسبانيان جوردي ألبا وسيرجيو بوسكيتس لاعبا برشلونة السابق.

الجميع يعرف قوة الصداقة التي تجمع بين الثلاثي، وأن رحيل ألبا وبوسكيتس عن برشلونة، هو رغبتهما في اللعب بجوار ميسي مرة أخرى.

والآن بعدما انتقل ميسي إلى إنتر ميامي، قد يغير بوسكيتس وألبا وجهتهما إلى الدوري الأمريكي، بدلًا من اللعب بجواره بنادي الهلال، كما كان الجميع يتوقع حدوث ذلك.

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