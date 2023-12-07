أخبار الهلال اليوم | تدخل الشرطة في أزمة البليهي .. وصدمة بونو!

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم الخميس 7 ديسمبر 2023

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يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الهلال السعودي اليوم الخميس 7 ديسمبر 2023

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إلى الأهلي أم بديل نيمار في الهلال؟ .. توتنهام يرحب بـ"رحيل" نجمه بشرط وحيد!

بات أحد نجوم نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي، قريبًا من الانتقال إلى دوري روشن السعودي للمحترفين، خلال الميركاتو الشتوي القادم "يناير 2024". "اقرأ التفاصيل"

فيديو: حفيد "الجمل الصابر" .. البليهي يتفوق على نجوم العالم بـ"قطعة بصل"

عالم الساحرة المستدير مليء بالعجائب والغرائب؛ حيث أصبح الكثير من اللاعبين، يعتمدون على الحيل والخدع، للتغلب على منافسيهم، بأرضية الملعب. "اقرأ التفاصيل"

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مفاجأة | برشلونة يجهز لرد الضربة إلى دوري روشن السعودي ويطارد نجم الهلال وهدف النصر!

في مفاجأة من العيار الثقيل.. رصد العملاق الإسباني برشلونة، أحد أبرز نجوم نادي الهلال؛ لضمه إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم، خلال الميركاتو الشتوي القادم "يناير 2024". "اقرأ التفاصيل"

اتحاد الكرة يدرس قرارًا يخدم خطة جورج جيسوس ولويس كاسترو في الهلال والنصر

يدرس الاتحاد السعودي لكرة القدم حاليًا، مجموعة من القرارات "المهمة"، استعدادًا للموسم الرياضي القادم 2024-2025. "اقرأ التفاصيل"

فيديو: مخطط لا يُصدق ..سيناريو صادم يدفع الهلال للموافقة على بيع ياسين بونو لبرشلونة!

من ظن أن مشوار النجم المغربي ياسين بونو في أوروبا قد انتهى فهو مخطئ فالباب فتح مجددًا أمام أسد الأطلس للعودة. "اقرأ التفاصيل"

فيديو | علي البليهي ينتصر .. الشرطة تتدخل رسميًا في أزمة مدافع الهلال

لا صوت يعلو حاليًا، على أزمة "إهانة" النجم الدولي علي البليهي، قلب دفاع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي؛ بعد ديربي الرياض الكبير أمام النصر. "اقرأ التفاصيل"

فيديو: ترى البليهي غطاسًا؟ هذا شريط ذكرياتك يا كريستيانو رونالدو حتى لا تنسى!

بشكل أثار دهشة الجميع، سخر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر، من ادعاء علي البليهي مدافع نادي الهلال السقوط أمام أوتافيو لاعب العالمي، خلال مباراة ديربي الرياض الماضية، وكأن الدون لم يمثل من قبل! "اقرأ التفاصيل"

زيادة الأجانب في دوري روشن السعودي؟ مانشيني يتدخل بقرار صارم!

تدخل المدرب الإيطالي روبرتو مانشيني المدير الفني للمنتخب السعودي، في مسألة رفع عدد الأجانب لكل فريق، في بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين، بداية من فترة الانتقالات الشتوية المقبلة. "اقرأ التفاصيل"

مكافآت بالملايين .. كم ستجني الأندية السعودية بعد تأهلها في دوري أبطال آسيا؟

نجحت الأندية السعودية المشاركة في بطولة دوري أبطال آسيا، في التأهل إلى دور الـ16، في نجاح غير مسبوق لأندية الدوري السعودي في تلك البطولة، لتجني الكثير من الأموال. "اقرأ التفاصيل"

الاتحاد الإفريقي يوجه صدمة قوية لنجوم دوري روشن السعودي!

وجه الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" صدمة إلى نجوم دوري روشن السعودي للمحترفين، وذلك بعد الإعلان عن القوائم النهائية المنافسة على جوائز الأفضل لعام 2023. "اقرأ التفاصيل"

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