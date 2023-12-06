زيادة الأجانب في دوري روشن السعودي؟ مانشيني يتدخل بقرار صارم!

تعرف على رأي مانشيني في عدد اللاعبين الأجانب

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تدخل المدرب الإيطالي روبرتو مانشيني المدير الفني للمنتخب السعودي، في مسألة رفع عدد الأجانب لكل فريق، في بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين، بداية من فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

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وكشف ياسر المسحل خلال تصريحات لصحيفة "الرياضية" عن أن روبرتو مانشيني مدرب الأخضر، يرى أن 8 لاعبين أجانب لكل فريق عدد كافٍ، مُطالبًا بعدم زيادة عدد اللاعبين الأجانب بالفرق.

وقال المسحل: "هناك 18 فنيًا في أرض الميدان، ومن المهم الاستماع لوجهة نظرهم، من أجل وضع خارطة طريق لمستقبل الكرة السعودية، وذلك من ناحية عدد اللاعبين المحليين والأندية في الأعوام المقبلة، وهل دوري الرديف مجدٍ أم لا".

وأضاف رئيس اتحاد الكرة: "مانشيني أبدى معاناته من عدد دقائق لعب اللاعب السعودي في الدوري، وطرح مدرب الفتح فكرة إعارة اللاعبين بين الأندية، مثلًا مختار علي معارًا من النصر للفتح وعبد الإله هوساوي من الاتحاد للخليج، وقام مانشيني باختيارهم في صفوف المنتخب".

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وكان هناك اتجاهًا قويًا داخل اتحاد الكرة السعودي، بشأن زيادة عدد اللاعبين الأجانب في دوري روشن السعودي، ولكن مدرب الأخضر يعترض على تلك الفكرة.

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