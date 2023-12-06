إلى الأهلي أم بديل نيمار في الهلال؟ .. توتنهام يرحب بـ"رحيل" نجمه بشرط وحيد!

صفقة كبرى في الطريق إلى دوري روشن السعودي للمحترفين

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بات أحد نجوم نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي، قريبًا من الانتقال إلى دوري روشن السعودي للمحترفين، خلال الميركاتو الشتوي القادم "يناير 2024".

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دوري روشن السعودي أصبح وجهة لأفضل نجوم العالم؛ خاصة بعد انتقال الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، إلى نادي النصر، في الميركاتو الشتوي الماضي.

ووفقًا لشبكة "90min"، مساء اليوم الأربعاء، ترغب العديد من الأندية السعودية، في التعاقد مع النجم البرازيلي ريتشارليسون، مهاجم توتنام هوتسبير.

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الشبكة العالمية كشفت عن عدم ممانعة إدارة النادي الإنجليزي، في التخلي عن ريتشارليسون؛ خاصة بعد تراجع مستواه، في الموسم الرياضي الحالي.

وأوضحت أن عرضًا ماليًا أكبر من 60 مليون يورو "243 مليون ريال سعودي"، سيجعل توتنهام هوتسبير، يبيع مهاجمه البرازيلي إلى دوري روشن السعودي.

جدير بالذكر أن اسم ريتشارليسون، ارتبط بالنادي الأهلي السعودي؛ كما قيل إنه قد يكون بديلًا عن الساحر البرازيلي "المصاب" نيمار دا سيلفا جونيور، في صفوف عملاق الرياض الهلال.

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