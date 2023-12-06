مفاجأة | برشلونة يجهز لرد الضربة إلى دوري روشن السعودي ويطارد نجم الهلال وهدف النصر!

خطة نادي برشلونة في الميركاتو الشتوي القادم

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في مفاجأة من العيار الثقيل.. رصد العملاق الإسباني برشلونة، أحد أبرز نجوم نادي الهلال؛ لضمه إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم، خلال الميركاتو الشتوي القادم "يناير 2024".

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الهلال يقدّم موسمًا مبهرًا في 2023-2024؛ حيث يتصدر جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين، مع التأهل إلى دور الـ16 من أبطال آسيا، وربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

ووفقًا لصحيفة "the sun"، وضعت إدارة برشلونة، النجم المغربي ياسين بونو، حارس مرمى الزعيم الهلالي؛ كأحد أبرز المرشحين، لتعويض الألماني مارك تير شتيجن، والذي سيخضع لعملية جراحية، ستغيبه عن العملاق الإسباني، لأكثر من شهرين.

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ويحظى بونو، بإعجاب كبير لدى الإدارة البرشلونية، منذ أن كان لاعبًا في صفوف نادي إشبيلية الإسباني، قبل الانتقال إلى الهلال في صيف العام الحالي؛ والذي يقدّم معه مستوياتٍ مبهرة.

الصحيفة كشفت عن أن قائمة بدلاء الحارس الألماني؛ تضم الإسباني دافيد دي خيا أيضًا، والذي لا يرتبط بعقد مع أي نادٍ حاليًا، والتي ترغب فرق النصر والاتفاق السعوديين، ونيوكاسل يونايتد الإنجليزي، في التعاقد معه؛ بالإضافة إلى بعض الأسماء الأخرى؛ مثل: الإنجليزي آرون رامسديل "آرسنال"، والكوستاريكي كيلور نافاس "نوتنجهام فورست"، والفرنسي هوجو لوريس "توتنهام هوتسبير"، والدنماركي كاسبير شمايكل "أندرلخت".

جدير بالذكر أن نجاح برشلونة، في التعاقد مع بونو أو خطف دي خيا؛ سيكون أكبر رد للضربات التي تلقاها من أندية دوري روشن السعودي، في الميركاتو الصيفي الماضي؛ عندما خسر صفقتي الإسباني إيمريك لابورت والكرواتي مارسيلو بروزوفيتش للنصر، والبرتغالي روبن نيفيش والساحر البرازيلي نيمار دا سيلفا جونيور للهلال.

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