اتحاد الكرة يدرس قرارًا يخدم خطة جورج جيسوس ولويس كاسترو في الهلال والنصر

قرار مرتقب من الاتحاد السعودي لكرة القدم

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يدرس الاتحاد السعودي لكرة القدم حاليًا، مجموعة من القرارات "المهمة"، استعدادًا للموسم الرياضي القادم 2024-2025.

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القائمون على الرياضة السعودية يحاولون تطوير اللعبة الأكثر شعبية في البلاد، بشكل مستمر، بما يتناسب مع الدعم الهائل المقدم من القيادة الرشيدة، للقطاع.

ووفقًا لصحيفة "الجزيرة"، يتجه اتحاد الكرة؛ لتقليص قوائم فرق دوري روشن السعودي للمحترفين، في الموسم الرياضي القادم، إلى 25 لاعبًا فقط بدلًا من 30.

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الصحيفة كشفت مساء اليوم الأربعاء، عن خطة جدية أيضًا؛ من أجل تطوير دوري درجة الشباب، مع السماح بقيد ثنائي أجنبي، في قائمة كل فريق بهذه الفئة.

المثير في الأمر أن بعض الأجهز الفنية، خاصة في أندية صندوق الاستثمارات السعودي؛ يفضلون العمل مع عددٍ قليل من اللاعبين؛ مثل الثنائي البرتغالي جورج جيسوس "الهلال" ولويس كاسترو "النصر".

جدير بالذكر أن جيسوس، صرح في وقتٍ سابق، أنه لا يفضل تغيير التشكيل الأساسي لفريقه كثيرًا، على الرغم من ضغط المباريات، بينما أكد كاسترو، على أنه من الطبيعي، أن يعتمد على عددٍ محدد من اللاعبين، على حساب أسماء أخرى.

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