أخبار الهلال اليوم | أسرار التفاوض مع رونالدو .. وسخرية شبابية من الديربي

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم 1 ديسمبر 2023

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يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الهلال السعودي اليوم الجمعة 1 ديسمبر 2023

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"ما هو ديربي" .. رئيس الشباب يسخر من قمة الهلال والنصر!

فاجأ محمد المنجم رئيس الشباب الجميع بالسخرية اللاذعة من مواجهة الهلال والنصر، بل واستشهد على رأيه الساخر بجمهور الفريقين! "اقرأ التفاصيل"

إصابة نجم النصر قبل يوم واحد من ديربي الهلال

تلقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، ضربة قوية؛ قبل يومٍ واحد فقط من ديربي الرياض الكبير، أمام الهلال. "اقرأ التفاصيل"

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"الزعيم سبق النصر بسنوات" .. أسرار جديدة في مفاوضات الهلال مع كريستيانو رونالدو

"فاوضنا الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو قبل النصر".. هكذا صرح فهد بن نافل، رئيس مجلس إدارة شركة الهلال، وأكثر من مسؤول في النادي، خلال الأيام الماضية؛ وهو الأمر الذي حرص سعد اللذيذ، نائب رئيس الرابطة المحترفة، على نفيه. "اقرأ التفاصيل"

أحد أبناء برشلونة .. نجم برازيلي "يغري" الأندية السعودية في الميركاتو

دخل أحد أبناء العملاق الإسباني برشلونة، ضمن اهتمامات الأندية السعودية؛ للتعاقد معه بشكل رسمي، خلال الميركاتو الصيفي القادم. "اقرأ التفاصيل"

كواليس الديربي | غياب ثنائي النصر أمام الهلال .. وقرار لويس كاسترو وجديد كريستيانو رونالدو

شهد نادي النصر، كواليس مثيرة، قبل ديربي الرياض الكبير أمام الهلال، مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة 15 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2023-2024. "اقرأ التفاصيل"

الاتحاد الآسيوي يتخذ قرارًا سعيدًا للأندية السعودية بشأن دوري الأبطال

اتخذ الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، قرارًا يُسعد الأندية السعودية المشاركة في بطولة دوري أبطال آسيا خلال الثلاث نسخ المقبلين. "اقرأ التفاصيل"

الانتقال إلى السعودية؟ فلاهوفيتش يرد بحسم بشأن مستقبله مع يوفنتوس

كشف المهاجم الصربي دوشان فلاهوفيتش لاعب يوفنتوس، عن موقفه من الانتقال إلى دوري روشن السعودي، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة. "اقرأ التفاصيل"

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