إصابة نجم النصر قبل يوم واحد من ديربي الهلال

ضربة كبرى في النصر قبل ديربي الهلال المرتقب

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تلقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، ضربة قوية؛ قبل يومٍ واحد فقط من ديربي الرياض الكبير، أمام الهلال.

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النصر يحل ضيفًا على الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، مساء غدٍ الجمعة، ضمن منافسات الجولة 15 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2023-2024.

ووفقًا للإعلامي الرياضي عبد العزيز العصيمي، غاب عبد الإله العمري، قلب دفاع نادي النصر، عن تدريبات فريقه، مساء اليوم الخميس.

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العصيمي كشف عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، عن أن غياب العمري، عن تدريبات الفريق النصراوي؛ يأتي بسبب تعرضه لـ"كدمة بسيطة"؛ دون ذكر مزيد من التفاصيل.

جدير بالذكر أن النصر، يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب دوري روشن السعودي، برصيد 34 نقطة، وبفارق 4 نقاط عن الزعيم الهلالي "المتصدر".

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