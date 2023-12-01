الانتقال إلى السعودية؟ فلاهوفيتش يرد بحسم بشأن مستقبله مع يوفنتوس

هل يرحل فلاهوفيتش إلى دوري روشن؟

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كشف المهاجم الصربي دوشان فلاهوفيتش لاعب يوفنتوس، عن موقفه من الانتقال إلى دوري روشن السعودي، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

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وكان ألكسندر ميتروفيتش مهاجم الهلال، قد أكد خلال تصريحات سابقة، على أنه نصح زميله فلاهوفيتش بالانتقال إلى دوري روشن السعودي. "اقرأ التفاصيل"

وقال فلاهوفيتش خلال تصريحات لصحيفة "جازيتا" الإيطالية: "أشعر أنني في بيتي في يوفنتوس، ولم أفكر أبدًا في الرحيل".

وعن الانتقال إلى السعودية، علق دوشان قائلًا: "ألعب لأحد أهم الفرق في العالم، وأنا فخور بهذا الأمر، والآن أرى نفسي هنا"، في إشارة إلى رفضه الرحيل عن فريقه حاليًا".

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وارتبط فلاهوفيتش بالانتقال إلى ريال مدريد في أكثر من مناسبة، آخرها خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، ولكن لم تتطور المفاوضات.

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