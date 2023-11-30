أحد أبناء برشلونة .. نجم برازيلي "يغري" الأندية السعودية في الميركاتو

اسم عالمي جديد يرتبط بالانتقال إلى دوري روشن السعودي للمحترفين

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دخل أحد أبناء العملاق الإسباني برشلونة، ضمن اهتمامات الأندية السعودية؛ للتعاقد معه بشكل رسمي، خلال الميركاتو الصيفي القادم.

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دوري روشن السعودي للمحترفين أصبح وجهة لأفضل نجوم العالم؛ خاصة بعد انتقال الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، مطلع العام الحالي.

وفي هذا السياق.. أعلن الإعلامي الرياضي فابريتسيو رومانو، "رغبة" فرق سعودية؛ في التعاقد مع النجم البرازيلي رافينيا ألكانتار، متوسط ميدان نادي العربي القطري.

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رومانو كشف عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، مساء اليوم الخميس، عن مراقبة أكثر من فريق برازيلي أيضًا، وضع رافينيا الذي ينتهي عقده مع العربي، في صيف 2024.

جدير بالذكر أن رافينيا الذي بدأ مسيرته مع برشلونة، وتدرج في مختلف فئاته السنية، انضم إلى العملاق القطري في صيف عام 2022، قادمًا من فريق العاصمة الفرنسية باريس سان جيرمان.



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