كواليس الديربي | غياب ثنائي النصر أمام الهلال .. وقرار لويس كاسترو وجديد كريستيانو رونالدو

كواليس مثيرة في نادي النصر قبل الديربي أمام الهلال

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شهد نادي النصر، كواليس مثيرة، قبل ديربي الرياض الكبير أمام الهلال، مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة 15 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2023-2024.

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النصر يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين، برصيد 34 نقطة، وبفارق 4 نقاط عن نادي الهلال، صاحب الصدارة.

ووفقًا لصحيفة "الرياضية"، تأكد غياب قلب الدفاع عبد الإله العمري والجناح الهجومي خالد الغنام، عن قائمة نادي النصر، في الديربي الكبير.

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الصحيفة كشفت عن تعرض العمري، لـ"الإصابة" على مستوى الصدر، في الوقت الذي يُعاني فيه الغنام، من آلام في مفصل القدم.

وعلى جانب آخر.. شارك الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم نادي النصر، في المناورة الفنية التي تسبق الديربي، بشكل طبيعي للغاية؛ بعد غيابه خلال اليومين الماضيين؛ بسبب إصابته على مستوى الرقبة.

وأخيرًا.. قرر البرتغالي لويس كاسترو، المدير الفني لنادي النصر، إلغاء المعسكر المغلق الذي يسبق الديربي أمام الهلال، مفضلًا تجمع اللاعبين في الفندق، في تمام الساعة الواحدة من ظهر اليوم الجمعة، بتوقيت مكة المكرمة.

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