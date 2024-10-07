أخبار الهلال اليوم | نجم الأهلي يتلقى درسًا لا يُنسى، وميتروفيتش يستفز مشجع نصراوي

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الهلال السعودي اليوم 7 أكتوبر 2024.
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السعودية تواجه اليابان والبحرين في تصفيات كأس العالم 2026..
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"لم أوفق في الوصف" .. فهد العتيبي يعتذر عن واقعة الكلاسيكو ويوجه رسالة إلى حارس الأهلي!
"صانبي مين ياعم .. ميتروفيتش عم الكل"
فيديو | بالثوب السعودي وبجنونه المعتاد .. ميتروفيتش يستفز مشجع نصراوي!
مهاجم الهلال اعتاد نثر "جنونه" على الملاعب السعودية
ذكرهم بكابوس الرباعية .. مشجع عيناوي يستفز جماهير الهلال قبل النخبة الآسيوية!
الهلال يواجه العين على ملعب هزاع بن زايد في 21 أكتوبر..
احتفل بهدفه أمام الجماهير .. الهلال يلقن نجم الأهلي درسًا لا ينسى بعد ريمونتادا الجوهرة!
لا تحتفل مبكرًا أمام الهلال..
بعد السقوط في كلاسيكو الهلال .. نقل لاعب الأهلي إلى المستشفى!
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"يحتاج ضبط إعدادات في تعديلات فيفا" .. رد ساخر على مطالبة سمير عثمان بركلة جزاء للأهلي أمام الهلال!
الهلال يقلب الطاولة على الأهلي في كلاسيكو الجوهرة..