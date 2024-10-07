أخبار الهلال اليوم | نجم الأهلي يتلقى درسًا لا يُنسى، وميتروفيتش يستفز مشجع نصراوي

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم 7 أكتوبر 2024

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الهلال السعودي اليوم 7 أكتوبر 2024.

اشترك الآن على شاهد للاستمتاع بأبرز مباريات دوري روشن السعودي

السعودية تواجه اليابان والبحرين في تصفيات كأس العالم 2026..

الموضوع يُستكمل بالأسفل

"صانبي مين ياعم .. ميتروفيتش عم الكل"

مهاجم الهلال اعتاد نثر "جنونه" على الملاعب السعودية

الهلال يواجه العين على ملعب هزاع بن زايد في 21 أكتوبر..

GOAL

لا تحتفل مبكرًا أمام الهلال..

لم يشارك في قمة الجوهرة..

الهلال يقلب الطاولة على الأهلي في كلاسيكو الجوهرة..