الهلال يواجه العين على ملعب هزاع بن زايد في 21 أكتوبر..

لا تزال جماهير الهلال تتلقى رسائل استفزازية بين الحين والآخر، قبل المواجهة المُرتقبة أمام العين الإماراتي، في 21 أكتوبر الجاري، والتي تقام على ملعب هزاع بن زايد، في الجولة الثالثة من بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة.

الهلال تلقى خسارته الوحيدة في كافة البطولات، خلال الموسم الماضي، على يد العين، في قلب ملعب هزاع بن زايد، حيث واجهت كتيبة المدير الفني البرتغالي جورج جيسوس، إعصارًا عيناويًا، أنهى مباراة الذهاب في الدور نصف النهائي من دوري أبطال آسيا، فائزًا بنتيجة (4-2)، فيما لم يشفع فوز الأزرق في مباراة العودة بالمملكة أرينا، بنتيجة (2-1)، في إحياء أمله الآسيوي، ليودع البطولة، ويتأهل العين الذي توج باللقب للمرة الثانية في تاريخه، بعد اكتساح يوكوهاما إف مارينوس الياباني بنتيجة إجمالية (6-3).

وقال مشجع لنادي العين، عبر منصة (حدث الرياضة)، إن مواجهة فريقه أمام الوحدة، اليوم، بمثابة "بروفة" لمباراة الهلال، مضيفًا "قادرين على الهلال، ومثلما غلبناهم في العام الماضي، سنغلبهم هذا العام. نتوعدهم بأن نعطيهم هنا مثلهما أعطيناهم قبلًا".

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وكان الناقد الإماراتي أحمد سعد، قد وجه رسالة تحمل طابعًا استفزازيًا لجماهير الهلال، عبر فضائية أبوظبي الرياضية، بقوله إن العين طريقه في البطولة الآسيوية، أسهل من الموسم الماضي، وقد بنى رأيه بعدما اطلع على جدول مباريات الفريق خلال شهر أكتوبر، مضيفًا أن العين بدون رأس حربة، فاز على الهلال والنصر، وكذلك فاز على الفريق الياباني في النهائي، بعدما كانت هناك تخوفات بألا يعبر الفيحاء، كما وصف الفريق الإماراتي بأنه يعشق الملاعب السعودية.

ويتزعم الهلال صدارة جدول مجموعة غرب آسيا في دوري النخبة، برصيد 6 نقاط، محافظًا على العلامة الكاملة في أولى جولتين - برفقة الأهلي، بعدما فاز الهلال على الريان القطري (3-1)، واكتسح الشرطة العراقي (5-0)، فيما يأتي العين، حامل اللقب، في المركز العاشر، بنقطة واحدة، إثر تعادله مع السدالقطري (1-1)، ثم سقوطه أمام الغرافة (2-4).