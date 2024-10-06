"يحتاج ضبط إعدادات في تعديلات فيفا" .. رد ساخر على مطالبة سمير عثمان بركلة جزاء للأهلي أمام الهلال!

الهلال يقلب الطاولة على الأهلي في كلاسيكو الجوهرة..

على مدار الساعات الماضية، كان الخبير التحكيمي المصري سمير عثمان، محور الحديث بين الجماهير السعودية، بسبب رأيه في لقطة "دعس" علي مجرشي، مدافع الأهلي، والتي قال عنها اللاعب إنه طالب حكم المباراة باحتساب ركلة جزاء لفريقه ضد الهلال، إلا أن الحكم قرر استئناف اللعب.

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وكانت لقطة "دعس" مجرشي، إحدى أبرز اللقطات التي أثارت جدلًا تحكيمية، في مباراة الكلاسيكو التي انتهت بفوز الهلال على مضيفه الأهلي بنتيجة (2-1)، على ملعب الجوهرة المشعة، ضمن الجولة السادسة من دوري روشن السعودي.

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ورغم تأكد معظم خبراء التحكيم، مثل محمد فودة وفهد المرداسي وعبد الله القحطاني، بأن اللقطة لا تستحق ركلة جزاء لصالح الأهلي في الدقيقة 88، بداعي عدم رؤية مدافع الهلال، رينان لودي، لنظيره الأهلي، علي مجرشي، في لقطة دعس القدم، إلا أن عثمان أكد أنه كان ينبغي على الحكم السلوفيني سلافكو فينسينش، احتساب ركلة جزاء للراقي، قائلًا إنه بالنظر إلى قاعدة "قدم الثبات"، فإن رينان لودي قام بدعس قدم مجرشي بغير قدمه الثابتة، ما يؤكد وجود تستحق جزائية في الدقيقة 88.

ورد الناقد الرياضي عبد الرحمن الجماز، على تصريحات سمير عثمان، عبر منصة (إكس)، برسالة قال فيها "مشكلة سمير عثمان ليست بطرح أراء تحكيمية شاذة تجاه الهلال، مشكلته أنه يحتاج ضبط إعدادات ليفهم تعديلات فيفا الجديدة، وجوده مضر على البرنامج قبل أن يكون على المشاهد".

GOAL

يذكر أن خالد العيسى، رئيس مؤسسة الأهلي غير الربحية، قد شن هجومًا على حكام مباراة الكلاسيكو، بوصفه بأنه يصعب الفوز على 12 لاعبًا، متحدثًا عن لقطة دعس قدم مجرشي، لتأكيد أحقية الراقي في ركلة جزاء لم يتم احتسابها في اللقاء.