لا تحتفل مبكرًا أمام الهلال..

أثار الإسباني جابري فيجا، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، حركة مثيرة للجدل، بعد إحراز هدف تقدم فريقه على الهلال، حيث توجه للاحتفال أمام جماهير الزعيم، في لقطة وُصفت بـ(الاستفزازية) للجماهير.

اشترك الآن على شاهد للاستمتاع بأبرز مباريات دوري روشن السعودي

الهلال نجح في الرد خلال الشوط الثاني، حيث حول تأخره بهدف فيجا، لفوز بنتيجة (2-1)، على الأهلي، في قمة الجولة السادسة من دوري روشن السعودي، بعدما نجح الصربي أليكساندر ميتروفيتش في إحراز هدفي الأزرق.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وتحت عنوان "العبرة بالخواتيم"، رد المركز الإعلامي بنادي الهلال، بطريقة مبتكرة على احتفال فيجا "الاستفزازي"، من خلال مقطع فيديو، أظهر نجم الأهلي واحتفاله بالأبيض والأسود، قبل أن تعود الألوان بهدفي ميتروفيتش في مرمى الحارس عبد الرحمن الصانبي.

وشهدت المباراة أكثر من لقطة، بين إعادة ركلة جزاء الهلال، بعد نجاح الصانبي في التصدي للكرة، واستفزاز الإيفواري فرانك كيسييه للاعبي الأزرق، قبل أن يعود ميترو ويحرز هدف فريقه الثاني، فضلًا عن لقطة دعس رينان لودي، لقدم علي مجرشي في الدقائق الأخيرة، وقرار الحكم باستئناف اللعب، ما فجّر غضب رئيس الأهلي خالد العيسى، عقب المباراة، حيث صرّح بأنه يصعب الفوز على 12 لاعبًا.

GOAL

وحافظ الهلال على العلامة الكاملة، بالوصول إلى النقطة 18 في أولى ست جولات، ليتربع على صدارة دوري روشن السعودي، مبتعدًا بفارق 3 نقاط عن الاتحاد الوصيف، بينما تجمد رصيد الأهلي عند 7 نقاط في المركز العاشر.