"لم أوفق في الوصف" .. فهد العتيبي يعتذر عن واقعة الكلاسيكو ويوجه رسالة إلى حارس الأهلي!

"صانبي مين ياعم .. ميتروفيتش عم الكل"

وجه المعلّق الرياضي فهد العتيبي، رسالة اعتذار إلى الجماهير على خلفية تعليقه المثير للجدل، حول هدف الهلال الثاني في مرمى الأهلي، في كلاسيكو الجوهرة المشعة، الذي انتهى بفوز الهلال بنتيجة (2-1).

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الواقعة بدأت بقرار الحكم السلوفيني فينسينش، باحتساب ركلة جزاء لصالح الهلال، والتي شهدت تألقًا من حارس الأهلي عبد الرحمن الصانبي، في التصدي لها، قبل أن يقرر الحكم إعادة الركلة، بسبب تجاوز الحارس لخط المرمى أثناء إبعاد الكرة، لينجح الصربي أليكساندر ميتروفيتش في محاولته الثانية، ليمنح فريقه هدف التقدم، والفوز في المباراة.

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وعلّق العتيبي على الهدف الثاني للهلال، قائلًا "صانبي مين ياعم، إنه ميتروفيتش عم الكل"، ما أثار موجة من الغضب العارم بين الجماهير الأهلاوية، والتي شنت هجومًا كبيرًا ضد المعلق، كما طالبوا القناة الناقلة باستبعاده فورًا.

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ونشر العتيبي رسالة، عبر منصة (إكس)، قال فيها "منذ بدأت التعليق وحتى اليوم، يشهد الله لم أتعمد يومًا الإساءة لأي نادٍ، لاعب، مدرج أو مشاهد، وأعترف تمامًا أنني لم أوفق في وصف الهدف الثاني في مرمى الصانبي، وكما استحق الصانبي حارس الأهلي كل الإشادة، استحق أيضًا هذا الاعتذار أمامكم وكل الأمنيات له بمسيرة كبيرة بإذن الله، متفهم جدًا غضبكم الكبير تجاه الأمر، وشكرًا لكل من صوّب خطئي وأحسن الظن، وغفر الله لكل من أساء، ويبقى لكل المدرجات بمختلف ألوانها كل التقدير والاحترام".

وحافظ الهلال على العلامة الكاملة، ليتربع حامل اللقب، في صدارة جدول دوري روشن السعودي، برصيد 18 نقطة من 6 مباريات، بينما تجمد رصيد الأهلي عند 7 نقاط، في المركز العاشر.