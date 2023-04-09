أخبار الهلال اليوم | اتهام حسين عبد الغني للزعيم وسخرية لاعب الشباب

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم الأحد الموافق التاسع من أبريل 2023

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ترصد النسخة العربية من موقع "جول" أبرز أخبار الهلال السعودي اليوم الأحد، الموافق التاسع من أبريل 2023، وما يدور حول الفريق.

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بعد أزمة الهلال والشباب .. نونو سانتو يضع لجنة الحكام موضع الشبهات!

لم تهدأ بعد أزمة ديربي الرياض بين الهلال والشباب إلا أن دائرة الحكام التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم، أبت إلا أن تشعل الشارع الرياضي بأزمة جديدة. (طالع التفاصيل)

ليس فقط كرة القدم .. السعودية تُغري بنزيما

الحديث كان عن الاتحاد كوجهة محتملة للمهاجم الفرنسي ثم دخل الهلال على الخط، فبعيدًا عن الأموال، ماذا اشتمل العرض السعودي لكريم بنزيما؟ (طالع التفاصيل)

"سقطة أخلاقية" .. جورجينا رودريجيز تسقط ضحية لهزيمة الهلال أمام الشباب!

صديقة كريستيانو رونالدو تم إقحامها في أزمة ديربي الرياض بغرابة شديدة من قبل جمهور الهلال. (طالع التفاصيل)

حسين عبد الغني يطلق سهامه نحو الهلال: الأكثر استفادة تحكيميًا وركزة البليهي لم تستفزني!

بعد مرور أكثر من عام على أحد أبرز الأزمات في تاريخ ديربي الرياض بين الهلال والنصر، خرج حسين عبد الغني؛ المدير التنفيذي للعالمي وقتها، للحديث عن لقطته الشهيرة مع علي البليهي؛ مدافع الزعيم. (طالع التفاصيل)

بعد هجومه على الحكم .. الكشف عن العقوبة "الضخمة" لرامون دياز

عبر الأرجنتيني رامون دياز المدير الفني لفريق نادي الهلال، عن غضبه الشديد تجاه حكم مباراة فريقه أمام الشباب في ديربي الرياض، بسبب بعض القرارات التحكيمية. (طالع التفاصيل)

"يجب تنظيم مسألة تصوير لاعبي الهلال مع كريستيانو رونالدو في الديربي!"

ديربي الرياض القادم بين الهلال والنصر، سيكون خاصًا هذه المرة، لأنه سيكون الأول في وجود النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو. (طالع التفاصيل)

بعد أزمة الحكم وتقنية الـ VAR .. هل يُعاد لقاء الشباب والهلال في دوري روشن السعودي؟

انتشرت بعض الأخبار التي أكدت على أن مباراة الشباب والهلال قد تُعاد، بسبب الأخطاء التحكيمية، فما حقيقتها؟ (طالع التفاصيل)

اتحاد الكرة يحسم الجدل حول عمل غرفة الـVAR في قمة الهلال والشباب

حسم اتحاد كرة القدم السعودي الجدل المثار حول عمل غرفة تقنية الفيديو المركزية خلال مواجهة الهلال والشباب ضمن الجولة الـ22 من دوري روشن السعودي، والتي أقيمت أمس في استاد الملز وانتهت بفوز الليوث 3-0. (طالع التفاصيل)

فيديو | حسان التمبكتي ينفي "عمليًا" توقيعه للهلال

تداول مغردين مقطع فيديو لمدافع الشباب حسان التمبكتي عقب الفوز مساء أمس على الهلال 3-0 في مباراة الجولة الـ22 من دوري روشن السعودي، وقد حمل نفيًا عمليًا للأخبار التي تحدثت عن توقيع اللاعب للزعيم. (طالع التفاصيل)

سباق جول لقوة التحمل برعاية كاسترول "جي تي إكس" (11) | حضور رباعي الهلال ونجوم الشباب يختفون

الحلقة الـ11 من سباق قوة التحمل، حيث القائمة الخاصة بالجولة الـ22 من دوري روشن السعودي. (طالع التفاصيل)

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