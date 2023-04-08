بعد أزمة الحكم وتقنية الـ VAR .. هل يُعاد لقاء الشباب والهلال في دوري روشن السعودي؟

تعرف على مصير لقاء الشباب والهلال في دوري روشن السعودي

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اشتعلت أزمة كبيرة في مباراة الشباب والهلال ببطولة دوري روشن للمحترفين، والتي أقيمت مساء الجمعة بالجولة 22، وذلك بسبب عدم الاعتماد على تقنية حكم الفيديو المساعد "VAR"، في إحدى الكرات.

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ما سبب اعتراض الهلال على حكم مباراة الشباب؟

وشهدت مباراة اعتراض كبير من جانب لاعبي نادي الهلال والمسؤولين، بسبب الهدف الأول الذي سجله نادي الشباب في مرمى الزعيم، والذي شهد قبله تدخل عنيف من مدافع الليوث على ميشايل ديلجادو مهاجم الفريق الأزرق، لترتد بهدف شبابي.

وعبر مسؤولي الهلال عن غضبهم تجاه الحكم ماجد الشمراني حكم المباراة عقب المباراة، حيث هاجمه مدرب الزعيم الأرجنتيني رامون دياز، وأكد على أن المباراة كانت أكبر منه، وأن هناك محاولات لتعطيل مسيرة الفريق الأزرق ببطولة دوري روشن.

هل يتم إعادة مباراة الشباب والهلال في دوري روشن السعودي؟

وانتشرت بعض الأخبار التي أكدت على أن مباراة الشباب والهلال قد تُعاد، بسبب الأخطاء التحكيمية، ولكن تلك الأخبار ليست صحيحة بالمرة ولا توجد أي نية لإعادة تلك المباراة.

وفاز الشباب على الهلال بثلاثة أهداف دون رد، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين على ملعب الأمير فيصل بن فهد "الملز" بالرياض.

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