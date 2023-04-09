بعد هجومه على الحكم .. الكشف عن العقوبة "الضخمة" لرامون دياز

عبر الأرجنتيني رامون دياز المدير الفني لفريق نادي الهلال، عن غضبه الشديد تجاه حكم مباراة فريقه أمام الشباب في ديربي الرياض، بسبب بعض القرارات التحكيمية.
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وأكد دياز خلال المؤتمر الصحفي عقب انتهاء المباراة، على أن المباراة أكبر من الحكم ماجد الشمراني الذي كان يقود اللقاء، وأن تعيين هدفه هو إيقاف الهلال عن المنافسة على لقب الدوري.
وأكد القانوني سعود الرمان عبر برنامج "الحصاد الرياضي"، على أن تصريح دياز، سيدفع لجنة الانضباط لاتخاذ قرار صارم ضده، بتوقيع غرامة مالية كبيرة.
وقال الرمان: "تكليف حكم غير كفء اتهام مباشر من المدرب للحكم، وعقوبتها قد تصل إلى 100 ألف ريال سعودي، ولكن لن تزيد عن هذا المبلغ".
وفاز الشباب على الهلال بثلاثية دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما، بالجولة 22 ضمن منافسات دوري روشن للمحترفين السعودي، مساء يوم الجمعة الماضي.
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