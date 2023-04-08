"يجب تنظيم مسألة تصوير لاعبي الهلال مع كريستيانو رونالدو في الديربي!"

يستعد فريق نادي النصر لمواجهة الهلال في ديربي الرياض، والمقرر له يوم الثلاثاء 18 أبريل الجاري، بالجولة 24 ضمن منافسات دوري روشن للمحترفين.
لا تفوت إثارة دوري روشن السعودي المزيد من الأحداث الرياضية السعودية والعالمية .. تابع كل ذلك على شاهد
ديربي الرياض القادم بين الهلال والنصر، سيكون خاصًا هذه المرة، لأنه سيكون الأول في وجود النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.
وقال الإعلامي الرياضي "بندر الدبيخي" عبر برنامج الحصاد الرياضي: "جميع الفرق تقدم مباريات قوية جدًا أمام النصر، ولكن لا أعرف السبب هل بسبب وجود كريستيانو رونالدو أم لنجوم النصر، ولذلك سنشاهد مباراة قوية بين العالمي والفيحاء".
وأضاف: "في مباريات النصر جميع الفرق تقاتل أمامه، وهذا حق مشروع لها، وبعد المباراة يلتقط اللاعبون صورًا مع رونالدو ويطلبون الحصول على قميصه، وخارج الملعب يكون هناك روحًا رياضية".
واختتم الدبيخي تصريحاته قائلًا: "أتمنى من إدارة نادي النصر في مباراة الديربي أمام الهلال، أن يكون هناك تنظيم في عملية تصوير لاعبي الزعيم مع الأسطورة رونالدو".
من هو أفضل مهاجم رقم 9 في العالم؟
شكرًا للتصويت.
من هو أفضل مهاجم رقم 9 في العالم؟
اختيارات المحررين
- الصفارة .. أين يختار كريستيانو رونالدو، محمد نور وغيرهم الدقائق الـ3 للعودة بالزمن
- ريال مدريد وفياريال | خمر الكلاسيكو أسكر الملكي والانتقام جاء من مدرب برشلونة السابق!
- إلى جماهير باريس .. ستبكون على يوم رحيل ميسي، وماذا منحكم مبابي ضد نيس؟!
- الأرقام القياسية لا تعرف غيره .. هالاند الأكروباتي على بعد خطوة من معادلة صلاح!
- جول إنسايدر | ملايين مبابي وتراجع ميسي ورونالدو .. أرباح النجوم الخيالية من الأحذية!