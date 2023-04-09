"سقطة أخلاقية" .. جورجينا رودريجيز تسقط ضحية لهزيمة الهلال أمام الشباب!

صديقة كريستيانو رونالدو تم إقحامها في أزمة ديربي الرياض بغرابة شديدة!

shahid

منذ أن خسر الهلال ديربي الرياض أمام الشباب قبل يومين، والوسط الرياضي السعودي مشتعلًا عن آخره، خاصةً مع الجدل التحكيمي الذي صاحب المباراة.

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الزعيم خسر الديربي بثلاثية نظيفة، ضمن الجولة الـ22 من دوري روشن السعودي، واتهم الهلاليون حكم المباراة ماجد الشمراني بتعمد إسقاط فريقهم، بداعي تغاضيه عن احتساب ضربة جزاء لصالح اللاعب البرازيلي ميشايل ديلجادو وتعمده عدم الرجوع لتقنية الفيديو في أكثر من لقطة جدلية.

لكن الغريب كان إقحامهم لجورجينا رودريجيز؛ صديقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو؛ قائد النصر، في الأزمة، إذ جاء وسم "دوري جورجينا" ضمن المواضيع الأكثر تداولًا في السعودية عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، خلال الساعات الماضية.

وادعى جمهور الهلال أن الهدف من وراء ظلم فريقهم هو إهداء الدوري لرونالدو والنصر، إذ نشر أحدهم صورة جورجينا رفقة رونالدو أثناء التتويج بالدوري الإيطالي رفقة يوفنتوس، معلقًا: "ترى كل الظلم اللي جالس يصير للهلال عشان نشوف هالمنظر نهاية الموسم".

وفي المقابل، استنكر عدد من الإعلاميين هذه الحملة على صديقة صاروخ ماديرا، إذ وصفها محمد أبو هداية بـ"السقطة الأخلاقية"، فكتب: "دوري أم أحمد – دوري جورجينا، هكذا طرح ساقط أخلاقيًا فيه غياب تام للمرجلة والمروءة!!، أعوذ بالله من الجهل وبؤس الطرح .. ما هذا العقم الفكري والأخلاقي؟!".

جدير بالذكر أن الهلال يحل بالمركز الرابع في جدول ترتيب دوري روشن برصيد 45 نقطة، يسبقه الشباب بـ47 نقطة، فيما يتصدر الاتحاد الترتيب بـ53 نقطة، متفوقًا بفارق نقطة وحيدة عن النصر؛ صاحب الوصافة.

Shahid