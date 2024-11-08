أخبار النصر اليوم | 5 أندية تُنافس العالمي على عبدالملك الجابر .. وقرارات جديدة لستيفانو بيولي

نُقدم لكم أبرز أخبار النصر اليوم الجمعة 8 نوفمبر 2024

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق النصر السعودي اليوم الجمعة 8 نوفمبر 2024.

اشترك الآن على شاهد للاستمتاع بأبرز مباريات دوري روشن السعودي

مؤشر لفشل انتقاله إلى النصر؟ بيان رسمي يؤكد عودة عبد الملك الجابر من الرياض إلى سراييفو

أكد نادي زيلجيزنيكار البوسني عودة لاعب وسطه، عبد الملك الجابر، إلى سراييفو قادمًا من الرياض، مشيرًا إلى أنه سيُشارك في المباراة القادمة مع الفريق. "اقرأ التفاصيل"

الموضوع يُستكمل بالأسفل

اتهامات خطيرة .. رئيس العروبة يكشف كيف يتم التأثير على الحكام لـ"مساعدة" الاتحاد وأندية الصندوق

اتهم عبدالعزيز الرويلي، رئيس مجلس إدارة نادي العروبة، الاتحاد وجميع فرق صندوق الاستثمارات السعودي، بالحصول على "دعم خارجي"؛ من أجل تحقيق الانتصارات في المباريات. "اقرأ التفاصيل"

رغم البيان الرسمي .. 6 أندية تتصارع على ضم عبد الملك الجابر!

أصدر نادي زيلجيزنيكار البوسني، بيانًا رسميًا يُعلن خلاله عودة لاعب الوسط عبد الملك الجابر إلى سراييفو قادمًا من الرياض، وذلك بعدما أجرى الفحوصات الطبية مع نادي النصر. "اقرأ التفاصيل"

"احتيال وألم تجد غيرهم؟" .. غضب كبير ضد كريستيانو رونالدو بسبب تغريدة على "إكس"!

تلقى النجم البرتغالي موجة غاضبة من جانب متابعيه على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، بسبب تغريدة نشرها أمس الخميس، يتحدث فيها عن منتجات غذائية! "اقرأ التفاصيل"

"تكتب القذارة فقط" .. شقيقة كريستيانو رونالدو تُهاجم صحفيًا بسبب خبر انضمامه للهلال بدلًا من نيمار!

هاجمت كاتيا أفيرو شقيقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم النصر صحفي، بسبب خبر نشره عن إمكانية انتقال الدون إلى الهلال، بدلًا من البرازيلي نيمار دا سيلفا. "اقرأ التفاصيل"

لتخفيف العبء .. قرارات جديدة من ستيفانو بيولي في تدريبات النصر

اتخذ المدرب الإيطالي ستيفانو بيولي المدير الفني لنادي النصر، قرارات جديدة لتطبيقها من جانب لاعبيه خلال التدريبات خلال المرحلة المقبلة، وذلك قبل لقاء الفريق ضد الرياض. "اقرأ التفاصيل"

بعد خماسية العين .. قرار مفاجئ من جويدو فينجا لنجوم النصر!

اتخذ جويدو فينجا الرئيس التنفيذي لشركة نادي النصر، قرارًا مفاجئًا لنجوم الفريق، بعد الفوز على العين الإماراتي في بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة. "اقرأ التفاصيل"