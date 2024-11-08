لتخفيف العبء .. قرارات جديدة من ستيفانو بيولي في تدريبات النصر

تعرف على قرارات بيولي قبل مواجهة الرياض

اتخذ المدرب الإيطالي ستيفانو بيولي المدير الفني لنادي النصر، قرارات جديدة لتطبيقها من جانب لاعبيه خلال التدريبات خلال المرحلة المقبلة، وذلك قبل لقاء الفريق ضد الرياض.

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ويلعب النصر ضد الرياض مساء اليوم الجمعة مباراته، بالجولة العاشرة ضمن منافسات دوري روشن السعودي، على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية.

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وكشفت صحيفة "الرياضية" عن أن بيولي ألغى إلزامية مشاركة لاعبي النصر في التدريب الأخير قبل مباراة الرياض، كما وضعهم أمام 3 خيارات.

وأضافت الصحيفة أن بيولي خير لاعبي النصر بعد وصوله للتدريبات، بين التدرب على الملعب الرئيسي تحت أنظار الجهاز الفني بقيادته، والانصراف مباشرة من النادي، والاكتفاء باستخدام النادي الصحي.

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واختار غالبية لاعبي النصر بقيادة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، التوجه إلى ملعب الأمير عبد الرحمن بن سعود، وأدوا بعد التدريبات المتنوعة والحرة، حرص بيولي على متابعتها من على مقاعد البدلاء.

تأتي تلك الخطوة بهدف تخفي فالعبء التدريبي على لاعبي النصر من جانب بيولي، وكسر الروتين اليومي لهم.

وبعد انتهاء التدريبات، أبلغ بيولي نجوم النصر بمنحهم حرية المبيت في المنازل أو في فندق حجزه النادي للاعبين، ولكن حدد لهم الساعة 11 صباحًا للتجمع في النادي، لإلقاء محاضرته الفنية قبل المباراة.