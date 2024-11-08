"احتيال وألم تجد غيرهم؟" .. غضب كبير ضد كريستيانو رونالدو بسبب تغريدة على "إكس"!

تصرف رونالدو يُثير غضب متابعيه على إكس

تلقى النجم البرتغالي موجة غاضبة من جانب متابعيه على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، بسبب تغريدة نشرها أمس الخميس، يتحدث فيها عن منتجات غذائية!

ونشر رونالدو عبر حسابه على منصة "إكس" تغريدة بها إعلان جاء فيها: "هل ترغب في بدء يومك بوجبة إفطار صحية؟ تقدم لك Herbalife Formula 1 مزيجًا متوازنًا من البروتين والألياف والفيتامينات والمعادن".

التغريدة لاقت تفاعلًا كبيرًا، حيث شاهدها أكثر من 61 مليون متابع، حيث ظهرت التغريدة كأنها نصيحة من رونالدو لمتابعيه من أجل شراء تلك المنتجات، دون أن يُنبههم بأن هذا إعلان.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وقام المتابعين بعمل ملحوظة على التغريدة، بأن الشركة التي كتب عنها رونالدو، هي شركة تسويق متعددة المستويات، وأن النجم البرتغالي تقاضى أجرًا مقابل هذا المنشور الترويجي، وكان يجب عليه وضع علامة على المنشور باعتباره إعلانًا.

أحد متابعي رونالدو علق على التغريدة قائلًا: "هل لا يوجد شيء للإعلان عنه أفضل من هيربالايف؟".

بينما رد آخر قائلًا: "هيربلايف محتال"، وقام آخرين بالدفاع عن تلك الشركة قائلين: "منتجاتهم جيدة ولذيذة، ولكن أجواء التسويق متعدد المستويات سيئة، لقد حصلت على نتائج مذهلة عندما استخدمت منتجاتهم".