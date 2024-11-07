مؤشر لفشل انتقاله إلى النصر؟ بيان رسمي يؤكد عودة عبد الملك الجابر من الرياض إلى سراييفو

الصفقة وصلت إلى مرحلة متقدمة

أكد نادي زيلجيزنيكار البوسني عودة لاعب وسطه، عبد الملك الجابر، إلى سراييفو قادمًا من الرياض، مشيرًا إلى أنه سيُشارك في المباراة القادمة مع الفريق.

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صاحب الـ20 عامًا كان قد غادر البوسنة باتجاه العاصمة السعودية للخضوع للفحوصات الطبية وإتمام إجراءات انتقاله إلى النصر، لكنه عاد فجأة إلى البوسنة وقد أعلن ناديه انتظامه في التدريبات استعدادًا للمشاركة في المباراة القادمة.

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وأوضح النادي البوسني في بيانه الرسمي أن المفاوضات مع النصر ستتواصل فيما اللاعب متواجد في البوسنة وسينضم للتدريبات الجماعية استعدادًا لمواجهة فيليز في الجولة الـ13 من الدوري البوسني.

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وأشار زيلجيزنيكار إلى أن الجابر أظهر رغبة قوية في العودة إلى النادي ومواصلة المفاوضات مع النصر من سراييفو.

يُشار إلى أن الجابر أحد لاعبي برنامج ابتعاث اللاعبين السعوديين، حيث قضى معه 4 أشهر قبل أن يخوض فترة معايشة لمدة شهر مع جينك البلجيكي انضم بعدها لمدة 6 أشهر إلى دينامو زغرب ثم وقع أول عقد احترافي في مسيرته الأوروبية مع زيلجيزنيكار.