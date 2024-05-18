أخبار النصر اليوم | منع نجم الهلال من غرس العلم ومنافسة على صفقة مانشستر يونايتد!

نُقدم لكم أبرز أخبار نادي النصر اليوم السبت 18 مايو 2024م

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ترصد النسخة العربية من موقع "GOAL"، أبرز أخبار نادي النصر السعودي، اليوم السبت 18 مايو 2024م، وما يدور حول الفريق.

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"تقدم دائمًا بالحق" .. السر وراء تمسك كريستيانو رونالدو بعادة راسخة في ثقافة المسلمين!

لا شك أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، أحد أعظم لاعبي كرة القدم في التاريخ، وهو ما يجعل له تأثير كبير في كل تصرف يقوم به سواء داخل أو خارج الملعب. (طالع التفاصيل)

"نهاية قصة الممر الشرفي للهلال" .. النصر يقول كلمته على أرض الواقع!

بعد 5 أيام من الجدل، الذي فجّره نجم النصر السابق فهد الهريفي، حول تنظيم ممر شرفي للهلال، حسم الأصفر موقفه من تنفيذ الفكرة في مباراة الديربي. (طالع التفاصيل)

"ركلة جزاء أشعلت ثورة كريستيانو رونالدو" .. حقيقة مجاملة الهلال تحكيميًا أمام النصر

شهدت مباراة الهلال والنصر، في قمة الجولة الـ32 من دوري روشن السعودي، جدلًا تحكيميًا كبيرًا، باحتساب ركلة جزاء للموج الأزرق في الوقت القاتل من اللقاء. (طالع التفاصيل)

رغم إهدار الفرص .. كاسترو يشيد برونالدو وماني ويطالب بـ"العدالة" في ركلة جزاء الهلال!

أشاد البرتغالي لويس كاسترو، المدير الفني لفريق الكرة بنادي النصر، بآداء الثنائي كريستيانو رونالدو وساديو ماني في مباراة الهلال، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، في ديربي الجولة 32 من دوري روشن السعودي. (طالع التفاصيل)

فيديو | "ذهب إليهم للاعتذار بعد أن خذلهم أمام الهلال" .. حديث افتراضي من رونالدو لجماهير النصر!

أثار النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد فريق الكرة بنادي النصر، حالة من الجدل، بعد إهداره للعديد من الفرص، في مباراة الديربي أمام الهلال، والتي انتهت بالتعادل بنتيجة (1-1)، في قمة الجولة 32 من مسابقة دوري روشن السعودي. (طالع التفاصيل)

فيديو | خطأ ساذج يحرم عشاق كريستيانو رونالدو من حضور ديربي الرياض

جذب النجم البرتغالي أنظار الملايين من عشاقه إلى الدوري السعودي للمحترفين، منذ انضمامه إلى العملاق النصراوي في شتاء 2023. (طالع التفاصيل)

فيديو | كريستيانو رونالدو "يقلد" ميتروفيتش .. والنصر يسخر من الهلال: "مبسوط يا حبيبي"!

ديربي الرياض الكبير بين النصر والهلال، كان يسير هادئًا للغاية؛ حتى جاءت الدقيقة 98 أو الثامنة من الوقت بدل الضائع، والتي غيرت كل شيء. (طالع التفاصيل)

غرسة جديدة من البليهي؟ حقيقة منع نجم الهلال من تكرار تصرفه "الشهير"

لا يتواجد علي البليهي، مدافع الهلال ومنتخب السعودية في مكان إلا وتصاحبه اللقطات المثيرة للجدل، وكان آخرها في مباراة ديربي الرياض الأخيرة بين الهلال والنصر. (طالع التفاصيل)

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خطوة صادمة .. منافسة غير متوقعة للهلال والنصر على ضم فاران!

بعد إعلان رحيله عن مانشستر يونايتد بنهاية هذا الموسم، ارتبط رافاييل فاران بالانتقال للثنائي السعودي الهلال والنصر، ولكن يبدو أن وجهته القادمة قد تكون مختلفة تامًا. (طالع التفاصيل)

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