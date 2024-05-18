Cristiano Ronaldo - Al Nassr vs Al HilalGetty
محمد سعيد

فيديو | خطأ ساذج يحرم عشاق كريستيانو رونالدو من حضور ديربي الرياض

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موقف محرج لعائلة برتغالية أمام بوابة العالمي

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جذب النجم البرتغالي أنظار الملايين من عشاقه إلى الدوري السعودي للمحترفين، منذ انضمامه إلى العملاق النصراوي في شتاء 2023.

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ولم يكتف عشاق الدون بمتابعة مباريات دوري روشن من خلف الشاشات، بل تطور الأمور إلى رغبة الجماهير الأجنبية في حضور مباريات المسابقة من المدرجات.

وانتشر مقطع فيديو بشكل موسم على حسابات جماهير النصر بمواقع التواصل الاجتماعي، التقطته عائلة برتغالية من بوابات النادي الكائن في العاصمة السعودية الرياض، وهي في موقف محرج للغاية.

المباريات التالية

وكشف الحديث الدائر بين أفراد الأسرة من داخل السيارة، أنهم كانوا يقصدون ملعب "الأول بارك" لحضور مباراة النصر والهلال، التي أقيمت أمس ضمن الجولة 32 من دوري روشن السعودي للمحترفين، لكنهم أخطأوا الوجهة وذهبوا إلى مقر العالمي.

وكان الهلال قد خطف تعادلًا قاتلًا من غريمه ومضيفه النصر بنتيجة (1-1)، أمس الجمعة على ملعب "الأول بارك" في قمة مباريات الجولة 32 من الدوري السعودي للمحترفين.

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وحافظ الهلال على سجله خاليًا من الخسارة في الموسم الجاري من المسابقة المحلية بعد 29 فوزًا و3 تعادلات، لكن سلسلة انتصاراته توقفت بعد أن بلغت 24 مباراة على التوالي.

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