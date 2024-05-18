"تقدم دائمًا بالحق" .. السر وراء تمسك كريستيانو رونالدو بعادة راسخة في ثقافة المسلمين!

النجم البرتغالي يحافظ على خطوته الأولى

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لا شك أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، أحد أعظم لاعبي كرة القدم في التاريخ، وهو ما يجعل له تأثير كبير في كل تصرف يقوم به سواء داخل أو خارج الملعب.

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ونشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، تقريرًا عن واحدة من العادات المفضلة لقائد النصر السعودي ومنتخب البرتغال، في كل مباراة يخوضها وهي تعوده على النزول إلى أرض الملعب بقدمه اليمنى أولاً.

واعتاد رونالدو (39 عامًا) على اتباع هذه الممارسة في جميع الملاعب التي زارها ومع مختلف الأندية التي لعب باسمها، واستمرت معه بعد انتقاله إلى النصر السعودي.

وأشارت الصحيفة البريطانية، إلى أن ثقافة الخطوة الأولى بالقدم اليمنى ليست فقط مفضلة لدى المسلمين، بل إنها راسخة في الثقافة البرتغالي حيث يرجع الأمر إلى مقولة برتغالية شهيرة تعني "تقدم بالحق".

وفي هذا السياق، علقت مشجعة برتغالية جيسيكا أندريس، قائلة: "هذا شيء صحيح ولا يرتبط بالخرافات. إنها ثقافة برتغالية".

يذكر أن رونالدو اقترب من حسم لقب هداف الدوري البرتغالي هذا الموسم، رغم فشله في قيادة النصر إلى لقب الدوري السعودي الذي حسمه الهلال قبل أسبوعين ويتقدم بفارق 15 نقطة.

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ويعتبر رونالدو أهم أسلحة النصر منذ انضمامه إلى الفريق في يناير 2023، حيث سجل 56 هدفًا في 60 مباراة خاضها بالقميص الأصفر.

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