غرسة جديدة من البليهي؟ حقيقة منع نجم الهلال من تكرار تصرفه "الشهير"

"الأول بارك"تحت حراسة الأمن

لا يتواجد علي البليهي، مدافع الهلال ومنتخب السعودية في مكان إلا وتصاحبه اللقطات المثيرة للجدل، وكان آخرها في مباراة ديربي الرياض الأخيرة بين الهلال والنصر.

الهلال خطف تعادلًا قاتلًا من غريمه ومضيفه النصر بنتيجة (1-1)، أمس الجمعة على ملعب "الأول بارك" في قمة مباريات الجولة 32 من الدوري السعودي للمحترفين.

وتداولت جماهير الكرة السعودية، مقطع فيديو يظهر تواجد حارس أمن "بودي جارد" في ملعب اللقاء، تحديدًا بالقرب من دائرة منتصف الملعب وظل واقفًا في مكانه حتى اطمأن على مغادرة جميع اللاعبين أرضية الملعب.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وانتشر المقطع بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ذهبت جماهير الهلال إلى تفسيره بأن إدارة النصر استعانت بفرد أمن مخصوص في هذا المكان لمنع علي البليهي من غرس علم الهلال في أرض "الأول بارك".

وكان البليهي قد أثار جدلًا واسع في مباراة الفريقين بالدور نصف النهائي من دوري أبطال آسيا 2021، حيث ظهر بعد انتصار الهلال وقام بغرس علم فريقه في وسط ملعب النصر، وعلق بعد ذلك على الصورة التي تم تدوالها بشكل واسع: "الأرض أرضي، الزمان زماني.. بليهي بارك".

وتكرر نفس المشهد، لكن على الجهة المقابلة عندما فاز النصر على الهلال بنهائي البطولة العربية للأندية، وسيطر الغضب على البليهي، بعد خسارة فريقه اللقب، ليشتبك مع النجم البرازيلي أندرسون تاليسكا بالأيادي، في واقعة أخرى بسبب العلم.

وحافظ الهلال على سجله خاليا من الخسارة في الموسم الجاري من المسابقة المحلية بعد 29 فوزا، و3 تعادلات، لكن سلسلة انتصاراته توقفت بعد أن بلغت 24 مباراة على التوالي، حيث بات على بعد مباراتين فقط من تحقيق لقب الدوري بلا هزيمة للمرة الثانية في تاريخه، والثالثة في تاريخ دوري المحترفين (منذ 2008-2009).