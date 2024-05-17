إثارة جدل تحكيمية في ديربي الرياض...

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شهدت مباراة الهلال والنصر، في قمة الجولة الـ32 من دوري روشن السعودي، جدلًا تحكيميًا كبيرًا، باحتساب ركلة جزاء للموج الأزرق في الوقت القاتل من اللقاء.

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وتعادل النصر مع الهلال، بهدف لمثله في المباراة التي جمعت بينهما بهدف لكل فريق، على ملعب الأول بارك، مساء اليوم الجمعة، وجاء هدف الموج الأزرق من علامة الجزاء في الدقائق الأخيرة من المباراة.

وفي الدقيقة الثامنة من الوقت المحتسب بدل الضائع في الشوط الثاني، احتسب الحكم ركلة جزاء للهلال، وسط اعتراضات من لاعبي النصر، وعلى رأسهم كريستيانو رونالدو، الذي ظهرت عليه ملامح الغضب الشديد بسبب قرار الحكم.

ومن جانبها ترى بعض من جماهير النصر، أن التدخل على لاعب الهلال، كان خارج منطقة الجزاء، بينما يعتقد جزء أيضًا من جمهور العالمي أن التدخل لا يستحق ركلة جزء.

وبحسب ما ذكره عمر المهنا، المحلل التحكيمي في جريدة "الشرق الأوسط"، فإن ركلة جزاء الهلال، في اللقاء صحيحة وأن التدخل حدث داخل منطقة الجزاء.

المهنا قال: "ركلة جزاء صحيحة لفريق الهلال، في الدقيقة 90+8؛ لوجود ضرب بإهمال من جانب لاعب فريق النصر.. والحالة حدثت داخل منطقة الجزاء، وكان استدعاء صحيح من حكم تقنية (فار)".

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