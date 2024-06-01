أخبار النصر اليوم | مستقبل رونالدو بعد خسارة كأس الملك ونجم العالمي يدخل في مشادة مع مشجع هلالي!

نُقدم لكم أبرز أخبار النصر اليوم السبت 1 يونيو 2024

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق النصر السعودي اليوم السبت 1 يونيو 2024.

كم عدد أهداف كريستيانو رونالدو مع النصر؟

صفقة تاريخية قام بها النصر عندما تعاقد كريستيانو رونالدو، فكم عدد أهداف رونالدو مع العالمي دوري روشن السعودي ودوري أبطال آسيا وجميع البطولات؟ (طالع التفاصيل)

إعلامي سعودي: كريستيانو رونالدو يرسخ ثقافة "مظلومية النصر"

أكد الإعلامي السعودي محمد الشيخ، أن النصر هو من رفض الفرص الكثيرة التي قدمها له الهلال للفوز بلقب كأس الملك، مشيرًا إلى أن كريستيانو رونالدو يحاول دائمًا ترسيخ فكرة أن التحكيم يقف ضده. (طالع التفاصيل)

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النصر يحدد 3 حراس عالميين لتعويض رحيل أوسبينا

خرج الحارس الكولومبي دافيد أوسبينا، من حسابات إدارة النصر بصورة نهائية، في ظل إصاباته المتكررة وعدم اقتناع الجماهير بمستواه. (طالع التفاصيل)

تصريح مسؤول يحسم الجدل حول مستقبل كريستيانو رونالدو مع النصر

كشف الإيطالي جويدو فينجا، المدير التنفيذي لنادي النصر، عن موقف النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، من الرحيل عن العملاق السعودي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. (طالع التفاصيل)

فيديو | علي البليهي يهين شعار النصر .. ويوجه رسالة لجماهير الهلال!

واصل علي البليهي، لاعب الهلال، تصرفاته الاستفزازية تجاه جماهير المنافسين، بلقطة أثارت غضب جماهير النصر خلال مباراة الفريقين الأخيرة. (طالع التفاصيل)

مشادة بين نجم النصر ومشجع هلالي .. والجماهير "تنتقم" من البليهي وكوليبالي رغم التتويج

شهدت مراسم تتويج نجوم الهلال والنصر، بالميداليات الذهبية والفضية على التوالي، لبطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، بعض اللقطات المثيرة للجدل. (طالع التفاصيل)

"تعرض للعنة مغربية وانهار بالبكاء بعد السجدة" .. كريستيانو رونالدو "العسكري" يخسر معركته الجديدة أمام الهلال

"دوام الحال من المحال".. مثل مصري ربما ينطبق على ما يحدث مع الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، في الوقت الحالي. (طالع التفاصيل)

الهلال ضد النصر | الثلاثية تكتمل يا جيسوس .. بونو العالمي يُفشل سيناريو "الجحفلة"!

وانتهى الموسم التاريخي، وكتب ختامًا ولا أروع لمسيرة الهلال، تحت قيادة المدير الفني البرتغالي جورج جيسوس، والذي أنهى المسابقات المحلية دون خسارة على الإطلاق، وتوج بثلاثية دوري روشن السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين وكأس الدرعية للسوبر السعودي. (طالع التفاصيل)

النصر يلعب .. والهلال يخطف كأس الملك ويكتب التاريخ بـ"ثلاثية خالدة"

في مباراة ماراثونية.. توّج الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، مساء يوم الجمعة، بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين، للموسم الرياضي الحالي 2023-2024؛ بعد الفوز على النصر، بضربات الجزاء. (طالع التفاصيل)

"هذه طلباتي في الميركاتو الصيفي" .. جوزيه مورينيو يوجه ضربة مشتركة للنصر وبيشكتاش!

وجه المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، ترشيحاته لدعم صفوف فريق الكرة بنادي فنربخشة التركي، خلال المفاوضات بين الطرفين، لتولي منصب المدير الفني الجديد. (طالع التفاصيل)

"لا يوجد في النصر لاعب مثلي!" .. بيتروس يكشف عن سر سعادة الهلال برحيله

تحدث النجم البرازيلي بيتروس أراوخو، متوسط ميدان الفريق الأول لكرة القدم بنادي نيوم السعودي، عن ذكريات ديربي الرياض أمام الهلال؛ عندما كان لاعبًا في صفوف النصر. (طالع التفاصيل)