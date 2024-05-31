الهلال ضد النصر | الثلاثية تكتمل يا جيسوس .. بونو العالمي يُفشل سيناريو "الجحفلة"!

الهلال ينهي ملحمة النصر بركلات الترجيح..

وانتهى الموسم التاريخي، وكتب ختامًا ولا أروع لمسيرة الهلال، تحت قيادة المدير الفني البرتغالي جورج جيسوس، والذي أنهى المسابقات المحلية دون خسارة على الإطلاق، وتوج بثلاثية دوري روشن السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين وكأس الدرعية للسوبر السعودي.

وحقق الهلال فوزًا على النصر بركلات الترجيح، التي امتدت للركلة السابعة، بعد التعادل بنتيجة (1-1)، في الوقت الأصلي والإضافي من مباراة نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، والذي أقيم على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة، ووقع المهاجم الصربي ألكساندر ميتروفيتش على هدف الهلال في الدقيقة السابعة، ثم تعادل أيمن يحيى للنصر في الدقيقة 88.

وتمكن جيسوس، الذي جدد عقده مع الهلال موسمًا آخر، من قيادة الفريق لتحقيق الدوري الذهبي دون خسارة، وتحقيق أعلى رصيد من النقاط والأهداف، برصيد 96 نقطة و101 هدف، كما توج بثنائية كأس الملك والسوبر، لتصبح الخسارة أمام العين الإماراتي بنتيجة (2-4)، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا، هي الهزيمة الوحيدة للهلال في كافة المسابقات المحلية والقارية، بموسم 2023-2024.

وتستعرض النسخة العربية من موقع "GOAL"، أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها، بعد فوز الهلال على النصر، والتتويج بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين..