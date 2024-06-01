لقطة استفزازية جديدة من المدافع السعودي

واصل علي البليهي، لاعب الهلال، تصرفاته الاستفزازية تجاه جماهير المنافسين، بلقطة أثارت غضب جماهير النصر خلال مباراة الفريقين الأخيرة.

وحقق الهلال لقب كأس خادم الحرمين الشريفين، أمس الجمعة، بعد انتصاره المثير على النصر بركلات الترجيح، بملعب الجوهرة المشعة في مباراة انتهى وقتها الأصلي والإضافي بالتعادل (1-1).

وشهدت المباراة، تعرض علي البليهي، للطرد المباشر في الدقيقة 87، بعد الاعتداء على سامي النجعي، لاعب النصر بدون كرة، مما أربك حسابات الهلال آنذاك وتسبب في استقبال هدف التعادل القاتل للعالمي.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وعقب المباراة وانتهاء مراسم التتويج أيضًا، التقطت عدسات الجماهير المتواجدة في ملعب الجوهرة المشعة مقطع فيديو يظهر فيه البليهي بعد انتهاء المباراة وهو يقف أمام جماهير النصر ومن ثم تم إلقاء كوفية تعمل شعار العالمي.

وما كان من لاعب الهلال المثير دائمًا للأزمات، إلا أن أمسك شعار النصر وألقى به على الأرض، مما استفز الجماهير المتواجدة في المدرجات.

ونشر البليهي اعتذارًا عبر حسابه الشخصي على منصة "X" (تويتر سابقًا) لجماهير الهلال، قال فيها: "انتهى الموسم بثلاثية كانت بدعمكم الدائم، أعتذر لو وضعت الفريق بضغط كبير لكن الحمد لله ربي أكرمني وأكرمكم بالفوز وصار لها طعم ثاني".

وأضاف: "عتبكم على العين والرأس دايم، عسى فرحكم دايم.. مبروك يا المدرج الفخم الثلاثية".

وكانت جماهير نادي الهلال أيضًا، قد أطلقت صافرات الاستهجان ضد البليهي وكوليبالي، أثناء استلامهما "الميدالية الذهبية"، بسبب التصرفات الطائشة من الثنائي التي كادت أن تضيع اللقب من بين يدي الزعيم.