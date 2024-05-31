مشادة بين نجم النصر ومشجع هلالي .. والجماهير "تنتقم" من البليهي وكوليبالي رغم التتويج

ماذا حدث أثناء التتويج؟..

شهدت مراسم تتويج نجوم الهلال والنصر، بالميداليات الذهبية والفضية على التوالي، لبطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، بعض اللقطات المثيرة للجدل.

الهلال توّج بكأس خادم الحرمين الشريفين، مساء يوم الجمعة، بعد الفوز على النصر بـ"ركلات الجزاء"؛ ليكمل الثلاثية المحلية التاريخية، في الموسم الرياضي 2023-2024.

ودخل النجم البرتغالي أوتافيو مونتيرو، صانع ألعاب نادي النصر، في مشادة كلامية مع أحد مشجعي الهلال، أثناء صعوده إلى المنصة؛ من أجل استلام "الميدالية الفضية".

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ومن ناحيته.. وليد عبدالله، حارس مرمى نادي النصر، الذي كان يقف خلف أوتافيو مباشرة، تدخل لتهدئة المشجع الهلالي، منعًا لأي تصاعد؛ وفقًا لما نشرته صحيفة "الشرق الأوسط".

وعلى جانب آخر.. انتقمت الجماهير الهلالية، من علي البليهي والسنغالي خاليدو كوليبالي، ثنائي دفاع الفريق الأول لكرة القدم؛ بسبب طردهما في اللحظات الأخيرة من عمر النهائي، والذي كاد يكلف الزعيم غاليًا.

البليهي تحصل على "كارت أحمر مباشر" في الدقيقة 87؛ ليتلقى بعده كوليبالي "الإنذار الثاني"، وبالتالي الاستبعاد من المباراة نهائيًا، في الدقيقة 90.

وقامت جماهير نادي الهلال، بإطلاق صافرات الاستهجان ضد البليهي وكوليبالي، أثناء استلامهما "الميدالية الذهبية"، من سمو الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، عقب التتويج باللقب الغالي.