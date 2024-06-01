تصريح مسؤول يحسم الجدل حول مستقبل كريستيانو رونالدو مع النصر

رسالة لجماهير العالمي قبل انضمامه لمعسكر اليورو

كشف الإيطالي جويدو فينجا، المدير التنفيذي لنادي النصر، عن موقف النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، من الرحيل عن العملاق السعودي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

رونالدو صاحب الـ39، كان قد انضم إلى النصر في يناير 2023؛ بعقد لمدة موسمين ونصف (ينتهي في صيف 2025)، مقابل 500 مليون يورو تقريبًا، حيث يتبقى موسم آخر في عقده.

وقال جويدو فينجا، في تصريحات لبرنامج "صدى الملاعب" على فضائية MBC، إن رونالدو سيبقى مع النصر حتى نهاية عقده بدون أدنى شك ولا يوجد أي تغيير في خطة النجم البرتغالي.

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وأضاف: "رونالدو أصبح دمه أصفر، واستمراره مع النصر شيء مفروغ منه وليس لدينا أي شك في ذلك".

وتابع مدير النصر: "المدرب البرتغالي لويس كاسترو مستمر معنا أيضًا، لأنه قدم نتائج جيدة مع الفريق في الموسم المنصرم، ونسعى الآن لإبرام تعاقدات جديدة بالتنسيق مع المدير الرياضي هييرو".

وأنهى رونالدو موسمه مع النصر بخسارة لقب كأس خادم الحرمين الشريفين أمام الهلال بركلات الترجيح، أمس الجمعة على ملعب الجوهرة المشعة في مباراة انتهى وقتها الأصلي والإضافي بالتعادل (1-1).

ويتوجه الدون بعد إجازة قصيرة، للانضمام إلى معسكر منتخب بلاده البرتغال لخوض نهائيات بطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2024"، المقرر إقامتها يوم 14 يونيو الجاري في ألمانيا.