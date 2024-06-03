أخبار النصر اليوم | حقيقة هروب سلطان الغنام .. وشرط وحيد يمنع لابورت من العودة إلى بلاده!

نُقدم لكم أبرز أخبار النصر اليوم 3 يونيو 2024

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق النصر السعودي اليوم 3 يونيو 2024.

“قدمنا كل شيء”.. نجم النصر يعتذر لجماهيره!

وجه أيمن يحيى، لاعب نادي النصر، رسالة اعتذار إلى جماهير فريقه، عقب نهاية الموسم، الذي فشل فيه العالمي في تحقيق أي لقب. (طالع التفاصيل)

لاعب واحد تم استبعاده .. الكشف عن حقيقة "هروب" سلطان الغنام من ركلات الترجيح أمام الهلال

رغم مرور أكثر من يومين على نهاية مباراة نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين بين الهلال والنصر، إلا أن الجدل مازال مستمرًا في الأوساط النصراوية حول موقف اللاعبين من تنفيذ ركلات الترجيح التي حسمت اللقاء لصالح الهلال. (طالع التفاصيل)

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نصراوي يكشف حقيقة رفض فهد بن نافل ترشيح نفسه لانتخابات رئاسة الهلال

تعيش الأندية السعودية، خاصة الرباعي الكبير، خلال يونيو الجاري حُمى الانتخابات لمنصب رئيس المؤسسة غير الربحية وعضوية مجلس الإدارة، وقد بدأ المرشحون يتقدمون بأوراق ترشيحهم رسميًا بالفعل. (طالع التفاصيل)

تضمن خسارة هائلة .. النصر يرفض عرضًا إسبانيًا لضم لابورت ويُحدد شرط رحيله

كشف الصحفي المختص بسوق الانتقالات، رودي جاليتي، عن رفض النصر لعرض إسباني للتعاقد مع مدافعه إيمريك لابورت وصله قبل عدة أسابيع وتضمن خسارة مالية هائلة. (طالع التفاصيل)

نجوم اليورو في السعودية | بكاء رونالدو ونهاية حزينة لصاحب الهدف الخرافي .. وصياح الديوك بعودة "النجم الخلوق"

يترقب عشاق كرة القدم حول العالم، انطلاق منافسات بطولة كأس الأمم الأوروبية (يورو 2024)، في نسختها السابعة عشرة التي تستضيفها دولة ألمانيا، خلال الفترة من 14 يونيو وحتى 14 يوليو المُقبل، بمشاركة 24 منتخبًا. (طالع التفاصيل)

مشجع الأسبوع | "الهلال مثل الريال ويستحق اللعب في أوروبا" .. حين تُجبر منافسك على الاعتراف بقوتك!

يُطلق جول النسخة العربية سلسلة جديدة من الحلقات الأسبوعية، وتختص سلسلة "مشجع الأسبوع" باللقطات المثيرة والغريبة والطريفة الخاصة بالجماهير، سواء في المدرجات أو الإعلام أو السوشيال ميديا. (طالع التفاصيل)

ليس كاسيميرو .. 150 مليون يورو وراتب خرافي من النصر لمحاولة ضم نجم مانشستر يونايتد!

كشف موقع "Caughtoffside" عن استعداد النصر للتقدم بعرض خرافي لضم برونو فرنانديش نجم وسط مانشستر يونايتد. (طالع التفاصيل)

عرض مذهل لتخطي العقبة الأخيرة .. النصر يتجاوز الأهلي في سباق كاسيميرو

يبدو أننا وصلنا الأمتار الأخيرة في سباق الأندية السعودية للتعاقد مع البرازيلي كاسيميرو نجم وسط مانشستر يونايتد الإنجليزي. (طالع التفاصيل)

أي "نحس" هذا! .. استبعاد نجم النصر من معسكر المنتخب السعودي

أعلن حساب المنتخب السعودي عبر منصة إكس استبعاد أيمن يحيى من قائمة الأخضر لمواجهة باكستان والأردن في تصفيات آسيا المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026. (طالع التفاصيل)