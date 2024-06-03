تضمن خسارة هائلة .. النصر يرفض عرضًا إسبانيًا لضم لابورت ويُحدد شرط رحيله

المدافع الإسباني قد يرحل بعد موسم واحد مع الفريق السعودي

كشف الصحفي المختص بسوق الانتقالات، رودي جاليتي، عن رفض النصر لعرض إسباني للتعاقد مع مدافعه إيمريك لابورت وصله قبل عدة أسابيع وتضمن خسارة مالية هائلة.

النصر كان قد ضم لابورت من مانشستر سيتي الصيف الماضي، وقد قدرت المصادر الصحفية قيمة الصفقة بـ27.5 مليون يورو، ووقع اللاعب على عقد يمتد حتى عام 2026.

المدافع الإسباني لم يُقدم الأداء المنتظر خلال الموسم الجاري، وقد ازداد الحديث عن رحيله هذا الصيف للتعاقد مع مدافع آخر أو حارس مرمى جديد عقب رحيل دافيد أوسبينا بنهاية عقده.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

جاليتي أوضح خلال منصة إكس أن النصر تلقى عرضًا إسبانيًا بقيمة 7 ملايين يورو لضم لابورت لكن تم رفضه على الفور لانخفاض المقابل المالي، مشيرًا إلى أن اللاعب تلقى عددًا من العروض الجديدة مؤخرًا والنادي يدرسها حاليًا.

وأتم جاليتي بالتأكيد على أن النصر حدد شرط رحيل لابورت بوصول عرض مالي مناسب لا يتضمن تلك الخسارة المالية الكبيرة التي كانت في العرض الإسباني.